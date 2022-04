Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas. – Tamaulipas necesita un cambio donde no haya “moches”, no los necesita; por el contrario, le urge una transformación y una dirección distinta, dijo ante empresarios, asociaciones y profesionistas, el doctor Américo Villarreal Anaya.

El candidato común a la gubernatura por los partidos MORENA-PT-Verde Ecologista, afirmó estar plenamente convencido de que la transformación que él ofrece incluye el tener un gobierno honesto, que vea por la gente y no considere la “cultura del moche”, que cada vez se ensaña más con los inversionistas.

Por ello sostuvo que estará comprometido en construir con ellos un gobierno con liderazgo, austero, capaz, honesto y que los servidores públicos tengan un profundo amor por Tamaulipas, para que se coloque en la esfera nacional e internacional como el mejor, ya que su gente, la ubicación geográfica y características, se lo permiten.

Insistió que, los problemas como la inseguridad que se viven en la entidad, no son por generación espontánea, sino que son producto de la desatención de los gobiernos.

Así, ante las mujeres y hombres de negocios de esta frontera, el candidato de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” sostuvo que en el gobierno de la transformación que él ofrece coloca al ser humano al centro de las políticas públicas, para que de ahí detone todo el desarrollo en las diferentes áreas de la mano de los grupos empresariales.

A este evento asistieron los colegios de arquitectos, ingenieros civiles, constructores, restauranteros, inmobiliarias, notarios públicos, entre otros.