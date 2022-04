Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nadie llega hasta lo alto de una escalera si no libra de uno por uno sus peldaños, por eso resulta increíble que todavía existan personas que sueñan se acabarán los problemas de la seguridad pública, peor aún, ilusos que piensan puede ocurrir de la noche a la mañana esa eventualidad con un nuevo gobierno.

El problema en realidad es más complejo, empecemos, el desempleo es uno de esos peldaños que todavía no se pueden superar, en lugar de ello cada vez se hace más alto este escalón por las políticas tan pobres que se han aplicado en la materia por los gobiernos municipales, el estatal y el federal.

De ahí nos vamos a la irregularidad de muchos comercios, otro obstáculo que a lo largo de muchos años ha sido insuperable y que con ello va evasión de impuestos, menos dinero para combatir los problemas, después, tendríamos que pensar en los salarios, la gente gana muy poco, el sueldo de un obrero, y muchas veces también el de un profesionista, no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de una familia, mucho menos para pensar en la diversión como el cine, una comida en un restaurante, en pocas palabras, no alcanza para las reuniones de esas que fomentan los lazos familiares y los valores.

Que sigue de estos primeros pasos, pues dos que son fundamentales, la educación por supuesto y la salud, acceder a escuelas de calidad que garanticen a un niño que al realizar estudios para adquirir una profesión tendrá amplias expectativas de desarrollo, y a la par de ello, que durante toda su trayectoria será atendido en hospitales de calidad.

Eso es lo básico en una sociedad, con buenos empleos, el eliminar la corrupción, mejores salarios, se puede pensar en que una familia tendrá tiempo y podrá elegir la escuela de sus hijos, podrá atenderlos en sus necesidades, pasar uno, dos o tres días con ellos en vacaciones, y encaminarlos hasta que terminen una profesión que les dé un buen empleo que casi automáticamente los convertirá en útiles para el país, para la sociedad, para su familia.

Sin embargo, muchos de esos peldaños parecen insuperables y otros están rotos, la razón es que los políticos y los ricos consideran que los pobres solo se hacen daño a sí mismos, se les olvida que la necesidad, el hambre, un hijo enfermo, pueden llevar a una persona a realizar cualquier cosa.

Resolver los problemas antes descritos quizá significaría mucho para disminuir la inseguridad, y hacía allá vamos, a que en estas campañas ya es tiempo de ponerle menos atención a las campañas negras y más a la propuesta, saber que dice cada uno de los candidatos sobre lo que realmente debe interesarnos.

Surge la imperiosa necesidad de perfeccionar la democracia, hacer que los partidos políticos y sus candidatos se pongan a la altura de este Estado y obligar a los políticos a ser gente decente o por lo menos sin vicios, podríamos empezar, por ejemplo, por solicitarles establecer legalmente la obligatoriedad de cada aspirante a un puesto de elección popular llegue a aplicarse pruebas de antidoping y posteriormente pasar todas las pruebas de control de confianza (como el polígrafo y demás) eso como requisito para que pueda ser registrado y competir o quienes ahora ya están en competencia que nos brinden más confianza, esta demás decir que los políticos corruptos y viciosos han sido la perdición de este país y son los que nos llevaron hasta donde hoy estamos, por eso surge la propuesta y a ver quién toma esa bandera.

En suma, lo que vemos hoy en la colonia, ejido, o ciudad en que usted radica, es caos, un caos que ira acabando en la medida que nos empeñemos en pedir y contrastar más la propuesta que lo superfluo de las campañas.

QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO Este miércoles la agenda de César Truko Verástegui se desarrolló en los municipios de Guerrero, Mier y Miguel Alemán sumando a su paso miles de simpatizantes, clase política y las voluntades de actores de partidos ajenos a la Coalición que encabeza.

En Miguel Alemán, la ex candidata a la alcaldía por Morena, Yuri Karina Calderón Siller, se sumó al proyecto de paz, trabajo, seguridad y futuro que representa el abanderado por la Coalición Va por Tamaulipas, y junto a ella, su base política y social.

La operación política a lo largo del Estado que realiza César Truko Verástegui, socializando entre la militancia de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática la convierte en una alianza de verdad, sólida, construida desde la base y no cupular.

En Guerrero, la cuna del primer gobernador de Tamaulipas, Bernardo Gutiérrez de Lara, los últimos seis ex alcaldes, emanados de diversos partidos políticos, junto a sus bases participaron en un evento multitudinario diciéndole si al candidato.

Dentro de su visita al pueblo Mágico de Mier, se congregaron cinco ex alcaldes, quienes de la mano de sus simpatizantes y la sociedad civil ofrecieron una concentración que abarrotó el Centro Cívico Municipal confirmando su respaldo a César Verástegui y al proyecto que representa.

AMERICO EN LA BORREGUERA… Desde la emblemática “Borreguera” que lleva el nombre de Solidaridad, Voluntad y Trabajo, donde los colonos aún recuerdan con cariño a Américo Villarreal Guerra, aquí, su hijo el doctor Américo Villarreal Anaya les aseguró que llegando al gobierno, serán primero los pobres; los programas sociales serán una nueva realidad y habrá un futuro mejor en Tamaulipas.

Es mediodía de este miércoles de Semana Santa, y el sol tampiqueño cae a plomo, la ola humana llega de todos los rumbos y abarrota esta gigantesca explanada, en el mero corazón de “La Borreguera», nada menos que la colonia más grande de Tamaulipas y tierra de campeones como aseguran los vecinos.

«Gracias por venir con quienes durante muchos años hemos sido relegados», dice la líder de colonos Leticia Cigala Medina.

Aquí, en el barrio donde las calles llevan puros nombres de países marginados y las polvaredas y el agua sucia son parte del diario vivir, los colonos se emocionan y ovacionan al ver al que dicen «es el doctor que va a curar a Tamaulipas».

No hay un espacio vacío, la fuerza jaiba dice presente y el Tampico Hermoso suena bonito y sabroso, por eso el candidato a la gubernatura por Morena, PT y PVEM alza su voz y asegura que en su gobierno los más desfavorecidos tendrán más oportunidades de desarrollo y bienestar social.

«Vamos a hablar y a escuchar a Tamaulipas, que la gente diga cuáles son sus necesidades y qué debe atenderse», expresa el doctor Américo.

En el evento la doctora María de Villarreal, también se contagia de la energía de este entusiasta público y llama a las mujeres vitamina a avanzar y a impulsar la transformación. «Que nadie se quede», pide a las presentes.

Las banderas ondean fuerte otra vez cuando el doctor Américo felicita a todos los habitantes de este Distrito, y es que aquí fue donde más votaron por el presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato.

«Ustedes son un ejemplo en apoyo a nuestro presidente, él lo sabe y está contento, estamos en el camino correcto y claro que es un honor estar con Obrador», asegura.

Antes de finalizar su mensaje, el abanderado de “Juntos Hacemos Historia”, aseguró a los miles de presentes que nos veremos pronto y que tengan confianza en lo que será un gobierno honesto, austero, y con funcionarios capaces y brillantes.

«Tengan confianza, somos cientos de miles que apoyan este movimiento, somos una marea guinda que no nos van a parar en esta gran transformación», indicó.

SUPERVISARÁ GOBERNADOR CENTROS TURISTICOS… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acudió a supervisar las distintas acciones implementadas por el Centro de Atención y Protección al Turista en Ciudad Madero con el objetivo de brindar un mejor servicio y seguridad a los paseantes en vacaciones de Semana Santa.

«La gente está muy contenta, nos han agradecido mucho toda la supervisión y apoyo que se está brindando en la carretera, desde los Angeles Azules, el tema de seguridad que para ellos ha sido clave, me lo han dicho en varias ocasiones en diferentes familias, me da muchísimo gusto ver este ambiente que se vive en Playa Miramar, un ambiente familiar», destacó el Gobernador Cabeza de Vaca.

Acompañado del alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, el mandatario recorrió los diferentes establecimientos comerciales, vendedores ambulantes y saludó a turistas locales y de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco entre otros.

«A nosotros nos encanta muchísimo, después de dos años de pandemia, decidimos regresar y la encontramos muy bella como siempre, nos gusta mucho estar aquí, disfrutar, el clima está padrísimo, tuvimos un buen camino, tranquilo; Hemos visto mucha vigilancia tanto en playa, adentro como afuera y la verdad es que nos sentimos seguras estando aquí», Ivonne Campos, paseante originaria de la Ciudad de México.

El Centro de Atención y Protección al Turista en Ciudad Madero es 1 de los 10 modelos estatales establecidos en la República Mexicana y su objetivo es brindar seguridad e información al paseante, así como el coordinar acciones con gobiernos municipales en materia de bioseguridad sanitaria, seguridad económica y de servicios; además cuenta con consultorio de atención médica, brigada de primeros auxilios de la Cruz Roja y presencia policiaca las 24 horas.

Esta dependencia adscrita a la Secretaría de Turismo de Tamaulipas funge como centro de coordinación de operativos en jornadas vacacionales y está interconectado con mandos en las 5 playas de Tamaulipas, así como mantener operación de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Para mayor información o solicitar atención, el número disponible al público es 833 122 5304.

«Me encanta, me fascina la playa, es algo asombroso, venimos de Nuevo León y allá ahorita estamos careciendo de la falta de agua y aquí no se compara con alguna playa que hemos visitado como la de Tamaulipas, es algo hermoso, la arena, la gente muy amable, me gusta mucho a mi familia y a mí, ya hemos venido varias veces y cada vez hemos visto más cambios, en cuestión de lo turístico», Alicia Hernández de León, turista originaria de Nuevo León.

