Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A estas alturas, el común de los ciudadanos ya sabe a qué candidato dará su voto. Y ese segmento que “aún no decide” a qué aspirante apoyará en las urnas, por lo general, es opositor al gobierno en turno.

En realidad, a nivel mediático o en interacciones directas poco hay que hacer ya para ganar la voluntad de los electores, excepto no bajar la guardia y remarcar la postura triunfalista.

Más bien lo fuerte está en el amarre de los “promovidos” y en darle la última pasada a las bases partidistas para su adecuada “aceitada” a fin de que no vayan a fallar a la hora de la verdad.

Lo que sigue es el llamado a que acudan a sufragar y tratar de pepenar el denominado voto útil de militantes partidistas o sin militancia y, en los especifico, de los que respaldan al candidato del MC.

Por cierto, desde la alianza “Va por Tamaulipas”, cuyo candidato es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, ya hay voces que le piden a ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO que decline a favor de su abanderado.

El argumento para que el ex Alcalde capitalino de ese paso es que no tiene posibilidades de triunfo porque no llega ni a dos dígitos en las preferencias ciudadanas, de acuerdo a encuestas. Obvio que las empresas que le trabajan a DIEZ GUTIÉRREZ lo colocan hasta en el segundo lugar de la competencia.

Lo cierto es que será difícil que el empresario, metido a político, decline o por lo menos no lo hará de manera abierta.

Sucede que la franquicia por la que participa no es de su propiedad y tal vez pretende sacar determinada cantidad de votos con el propósito de que, a futuro, lo hagan diputado por la vía de la representación proporcional.

Si se tratara de amistad y aspectos familiares, es de esperar que DIEZ GUTIÉRREZ estuviera más cerca del abanderado de Morena y aliados.

Esto en base a que la familia del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, que es amigo de DIEZ GUTIÉRREZ, apoya a AMÉRICO.

Claro que a veces en política no hay amistades y hasta lazos familiares que valgan.

Ya ve usted la postura del ex gobernador de Coahuila y ex guía nacional de PRI, HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, el cual llama a votar por el candidato de Morena en Hidalgo, JULIO MENCHACHA, en contra de su cuñada, CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, que es esposa del también ex mandatario, RUBÉN MOREIRA.

El caso es que HUMBERTO no puede ver ni en pintura a su hermano RUBÉN y menos a CAROLINA a los que acusa de perversos y corruptos.

Incluso ha dicho que él no escogió a su cuñada ni tampoco a su hermano. Es decir, si pudiera decidir no tendría ninguna relación de parentesco y consanguineidad con ellos.

Los desencuentros entre amigos y familiares lo vemos también en Tamaulipas, en donde parte de la familia de la esposa del mandatario apoya al Truko y otra está, abiertamente, con VILLARREAL ANAYA.

En fin. Parece ser que el voto útil ya casi está repartido. Y tal vez lo que pueda suceder, antes de que llegue el espacio de reflexión, es que, de un bando o de otro, según se sientan ganados o perdidos, pueden darse “escurrimientos” de última hora.

RULETA

La elección estatal para el relevo en la gubernatura será muy vigilada, dado el ambiente que se da previo a los comicios.

Se habla de que está en marcha un operativo para recurrir a viejas prácticas a fin de vulnerar la voluntad popular, implementado o avalado por el gobierno de la entidad.

Ante ello, se espera la presencia de elementos de la Fiscalía Especializada en contra de Delitos Electorales y de efectivos de la Guardia Nacional, algunos de los cuales ya están en territorio tamaulipeco.

Pero además, llegarán a tierra cueruda diputados federales y senadores de la República que manifestaron su intención de estar en el estado, en calidad de “observadores” de una elección que, sin duda, será competida.

Esto lo acaba de pedir el guía nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO y fue secundado por el presidente de la Junta de coordinación política, de la cámara alta, RICARDO MONREAL ÁVILA, en una reunión a la que acudieron 30 senadores y donde estuvo el candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

DELGADO CARRILLO asegura que se ganará en las seis gubernatura que están en disputa pero reconoce que hay problemas, de diversa magnitud, en tres entidades.

Es Tamaulipas, la que está en el punto central de la observación ya que se insiste en que está en marcha una elección de estado.

De ahí que se pida al jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, que garantice las condiciones adecuadas para que los ciudadanos salgan a ejercer su derecho.

Habrá que esperar la respuesta de la administración estatal al llamado que se hace.

Del IETAM y el INE ni qué decir….

AL CIERRE

En un documento que circuló por redes sociales se precisa que en la reunión de Cabildo del Ayuntamiento de Reynosa, de éste martes, el Alcalde, CARLOS PEÑA ORTIZ, solicitará licencia para separarse del cargo.

Lo que se especula es que lo hará para apoyar, al cierre, las actividades de campaña de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. La otra versión es que pondrá tierra de por medio debido a que la Fiscalía estatal lo quiere detener.

Esperemos que se trate de lo primero y no más de lo mismo.

A propósito, la que estará en el banquillo de los acusados es la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA debido a que los legisladores panitas las quieren desaforar.

Los “honorables representantes populares” se empeñan en perjudicarla por haber incurrido en una supuesta solicitud de “moche” (cohecho).

Ahora si que ni la burla perdonan los albicelestes ya que en su bancada, si se trata de “trampas”, tienen bufete para llevarlos ante un jurado de procedencia.

Claro que los legisladores panistas proceden dada la orden que recibieron para aportar, desde el Congreso, su contribución a la contienda electoral.