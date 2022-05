Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se acostumbró, por mucho tiempo, que cada campaña era un mundo color de rosa que pintaban los que pretendían gobernar, nos ofrecían empleos, obras públicas, seguridad, mejor educación, servicios de salud de calidad y una larga lista de buenos deseos qué, para desgracia nuestra, la mayoría se quedaban en eso, en promesas de campaña.

Quién sabe si para fortuna o desgracia nuestra esa etapa ya casi se superó para dar entrada a una que parece más real, por lo cruda y dura, por ataques que se lanzan como misiles al enemigo, con un objetivo, disminuirlos, si, hemos llegado a la parte de los trancazos.

Por supuesto que en los encuentros con empresarios, universitarios y la gente en general todavía se hablan de cosas buenas, aunque no se pierde la oportunidad de señalar las debilidades del contrincante.

Este jueves, por ejemplo, el candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, César El Truko Verástegui sostuvo un encuentro con los estudiantes de las diversas carreras de la Universidad La Salle, les habló de un esquema de financiamiento al emprendimiento a través de una bolsa, así como el apoyo a fondo perdido para Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que superará los 10 mil millones de pesos, también de los programas de becas para que ningún joven tamaulipeco se quede sin estudiar. Del mismo modo, una serie de acciones de apoyo a las mujeres y jóvenes con el objetivo de facilitarles alcanzar sus proyectos.

Posterior a ello estuvo con los miembros del PRD que celebraban su aniversario, los liderazgos nacionales lo presentaron como el candidato ganador y, ya por la noche, sorprendió a los comerciantes al hablarles de proyectos de desarrollo, seguridad, educación, y hasta municipales, se ganó el aplauso de los miembros de la Canaco cuando ofreció corregir el problema del agua en Victoria y regalarle 20 camiones de basura al municipio, “para que se pongan a chingarle”, lo dijo sobre un diagnóstico pésimo que se tiene de la ciudad por parte de ellos.

Pero no se vaya con la finta, El Truko no solo habló de propuesta, es más, no pierde oportunidad para desacreditar a Morena, en afirmar que los de guinda no saben gobernar, que “los morenos hacen promesas y luego no saben cómo cumplir”, peor aún, que no están acostumbrados a trabajar.

Américo Villarreal, el candidato de Morena, por la mañana, comenzó con una rueda de prensa, muy puntual habló de mejorar el sistema de salud con mayor inversión, de hacer una auditoria a fondo de todos los recursos públicos que se han ejercido y se sospecha de mala manera, también de crear una Subsecretaria de Enfermería, de buscar funcionarios que sean tamaulipecos y honestos, igual adelantó que cada una de las denuncias que se tengan en contra de actuales funcionarios que han sido electos de alguna manera para periodos más amplios se revisará y se procederá en consecuencia.

Claro, también lanzó ataques certeros, “Que no sean hipócritas, llamó, al Partido Acción Nacional y al “Truco” quienes ahora proponen un apoyo a las madres de familia.

El candidato de “Juntos Hacemos Historia”, habló de esa manera sobre la propuesta del candidato del PAN que se trata de activar programas similares a los que ya maneja actualmente el gobierno federal.

“Yo creo que es un truco lo que está haciendo en este momento de la campaña, están desesperados, son hipócritas porque la gente de Acción Nacional en lugar de estar haciendo ahora estos pronunciamientos no lo hicieron a la hora de votarlo en el Congreso de la Unión, ahí votaron en contra de los programas de Bienestar Social”, cuestionó el abanderado de Morena-PT-PVEM.

“Ahora estos programas están aplicados, porque nosotros si estuvimos ahí presentes como representantes, como senador de la república y en esa 64 legislatura fue cuando se hicieron los cambios para que estos programas quedaran establecidos en la constitución, y ahora resulta que vienen a querer poner aquí y con notario, que ellos están a favor y se quieren adherir, que sean coherentes, que sean veraces, que no sean hipócritas”.

Le insisto, quien sabe si para bien o para mal de Tamaulipas, el mundo color rosa que veíamos en las campañas ahora ya no es tan común, ahora ha pasado a una arena donde a la menor oportunidad se tiran de trancazos…

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR, TEMAS DE LA UAT… Con el objetivo de formar estudiantes a través de una educación integral que propicie actitudes con valores éticos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el ciclo de conferencias “Conociendo de inclusión en la educación superior”, organizado a través de la Secretaría de Comunicación y Difusión, mediante la Dirección de Participación Estudiantil, en coordinación con la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-AZTLÁN (UAMRA).

En representación del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, asistió la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica de la Universidad, quien puso en marcha las conferencias en las que expusieron temas los ponentes Joaquín Alva Ruiz Cabañas y German Emmanuel Bautista Hernández.

En el evento se contó con la presencia del Mtro. Alberto Ángel Trejo Franco, Director de Participación Estudiantil; el Dr. Efrén Garza Cano, Director de la UAMRA; y la Mtra. Martha Ruth Reyes Walle, coordinadora del programa CODIS UAT, que apoya a estudiantes con discapacidad; acompañados por titulares de diferentes escuelas y unidades académicas, docentes, alumnos y comunidad universitaria.

A nombre del Rector de la UAT, la Dra. Rosa Issel Acosta emitió un mensaje en el que resaltó el compromiso de la Universidad con el fortalecimiento de la inclusión como uno de los principios de transversalidad universitaria, fomentando la equidad, igualdad y la responsabilidad social, a fin de alcanzar la inclusión educativa y social necesaria para el bienestar de todas las personas.

Por su parte, el Mtro. Alberto Ángel Trejo Franco, Director de Participación Estudiantil, dijo que el objetivo de las conferencias es concientizar a la comunidad universitaria en el tema de equidad e inclusión, mediante pláticas por especialistas en el tema y sustentadas en el derecho de las personas con discapacidad y el respeto a la diversidad. Asimismo, el Dr. Efrén Garza Cano, Director de la UAMRA, manifestó que tal como lo marca el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad se propician las condiciones adecuadas para ampliar los servicios educativos que permitan conformar una comunidad universitaria que otorgue oportunidades a cualquier ser humano de manera incluyente, sin distinciones de condición social, étnica o de género.

En ese marco, se expuso la conferencia “Ajustes razonables, su importancia en la educación superior”, por el Lic. German Emmanuel Bautista Hernández, quien, desde el marco jurídico, explicó las modificaciones adecuadas que garantizan a las personas el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. También se impartió la ponencia “La accesibilidad como principio y como derecho en el contexto de la educación superior para las personas con discapacidad”, a cargo del Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas, quien detalló las acciones institucionales que eliminan los obstáculos y las barreras para posibilitar condiciones que reconocen el derecho a la individualidad de cada alumno.

Mediante esas acciones se dan a conocer los principales retos de adaptación y accesibilidad en materia de educación superior y se otorgan las herramientas para hacerle frente con alto sentido de responsabilidad social.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com

…