Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre las versiones encontradas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la columna Pedro J. Méndez, que aglutina a varios municipios del centro del estado, sobresalió la advertencia del dirigente del grupo que tiene su base en el municipio de Hidalgo, Octavio Leal Moncada, quien entre mentadas de madre acusó a policías de la Fiscalía de intentar secuestrarlo en esta capital y de dispararle cuando escapaban por entre las brechas rumbo Hidalgo, acción que se vieron obligados a tomar porque los agentes no contaban con ninguna orden de aprehensión.

“Realmente no estamos en un estado de derecho, realmente las garantías están pisoteadas, sin orden alguna, un secuestro, un intento de secuestro, por lo tanto, esos señores, sátrapas, ¿Qué es sátrapa? Un dictador”.

Refirió que el gobierno estatal dice que se están ocultando, que tienen 50 órdenes de aprehensión en el área “por ejercer un derecho. Ahorita la garantía de libre tránsito nos la atropellaron, sin ninguna orden, absolutamente sin ningún derecho. Si nosotros debemos exigir un estado de derecho, ¿Qué es lo que tenemos que hacer?, exigirle al gobierno federal también, que meta al Ejército, que meta la Guardia Nacional porque de aquí no nos vamos, aquí cerramos la carretera y se chinga Tampico y se chinga Monterrey.”.

“Señores, estamos en un momento en que se respetan los derechos y las garantías de los ciudadanos o nos parten la madre estos criminales, porque son criminales. Fuimos balaceados y luego que Mimí (la ex diputada del PAN Nohemí Estrella) tira un gritón ¡Ay! y no la levanté, yo también me tiré al suelo. Dije, sí va a tirar y sí tiró el cabrón, pero con mala puntería, y al otro policía se le encasquilló la pistola, a quemarropa, y con perdón de las damas y de la cámara que está ahí, que vayan y chinguen a su madre”.

Leal Moncada instruyó a una comisión a explicar a los traileros y camioneros el motivo del bloqueo de la carretera Victoria-Monterrey, “para que se solidaricen con nosotros, porque lo que estamos haciendo es también defender a la clase trabajadora, a los jodidos de este pueblo.

Advirtió asimismo que mientras no lleguen el Ejército y la Guarda Nacional, para que la protesta y trascienda, por toda la carretera incendiarán lo que puedan incendiar. “Que lo oigan también, que me acusen de incendiario, que no es nada parecido a lo que ellos andan haciendo, nuevamente una nueva mentada de madre a todos”.

Leal Moncada también se dolió de la presunta traición del gobierno panista, al que en su tiempo ayudaron a llegar al poder y ahora que apoyan a la Cuarta Transformación los reprime.

En sintonía con el dirigente de la Columna Pedro J. Méndez, la ex diputada del PAN, Nohemí Estrella narró que iban a un evento al ejido Guillermo Zúñiga y se pasaron a esta capital por un medicamento para Leal Moncada, “Fuimos abordados por esas camionetas, querían al profe, pero el error que cometieron, perdón por la palabra, pero fueron unos pendejos, no tuvieron por qué tirarnos porque no traían documentos. El licenciado les decía que mostraran los documentos, una orden y no traían nada, al licenciado nada más le dije vámonos y le aplanó, y donde le aplanó nos tiraron a matar. Qué le pasa al gobierno del estado, ya no podemos ir a comprar un medicamento. Es para que se pongan bien abusados, los de Villagrán, los de Hidalgo, los de Mainero, San Nicolás, de San Carlos. Si van los van a matar, es lo que quiere el estado, matarnos, pero como dicen, se pasaron a fregar”.

La versión de Leal Moncada y de la ex diputada del PAN fue corroborada por el alcalde de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, quien pidió a los pobladores estar más unidos y más fuertes que nunca, “Ahorita es cuando debemos demostrar la unidad de la que siempre hablamos, en estos momentos cuando se requiere, tenemos causa, tenemos motivos y nos asiste la razón y el derecho también”.

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE TAMAULIPAS

La Fiscalía General de Justicia informa que, derivado del reporte que alertaba sobre personas armadas abordo de un vehículo tipo pick-up marca Ford, modelo Ranger, color gris, con placas de Nuevo León, agentes de la Policía Investigadora se abocaron a su localización, para posteriormente marcarle el alto con objeto de verificar el reporte, a lo que los tripulantes se negaron y aceleraron para alejarse del lugar, golpeando la unidad motorizada de la policía investigadora, arrastrando y golpeando a un agente, quien reconoció al conductor de dicho vehículo como Cesáreo “L”, presunto integrante de la organización Columna Armada Pedro J. Méndez.

Por lo anterior, el elemento investigador presentará la denuncia ante las autoridades correspondientes.