Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.-De mal un gusto, como una ofensa, es como debe ser catalogado el discurso de Andrés Manuel López Obrador en defensa de los derechos de los delincuentes.

Y es que si algo le duele a la sociedad es el exceso de respeto que se le ha tenido a personas que sin la menor compasión atentan contra vidas, derechos, honras y hasta la economía familiar.

Por supuesto, los miembros del crimen organizado, como personas, merecen la protección de sus derechos, pero dentro de ellos no está el que atenten impunemente contra los derechos de las mayorías, de los que trabajan a diario e intentan ganarse el sustento que mantenga con dignidad a sus familias.

A qué vamos, pues que además de la violencia que provoca el crimen lo más graves son los daños colaterales, un ejemplo de ello es la caída del empleo y otro la inflación en productos cuyos precios los hacen inalcanzables, el aguacate, huevo, carne, leche, tortillas.

Vaya, ¿cuándo se hubiera pensado que para comer un aguacate tendría que trabajarse todo un día, o más ya que un kilo llega hasta los 150 pesos?, y no crea que el precio de este producto está por las nubes a consecuencia de la dificultad para sembrar, cosecharlo o algo similar, la verdad todo mundo la sabe, los problemas en Michoacán en materia de violencia son tan grandes y afectan a todo tipo de personas que sacar el aguacate al resto del país casi sale a precio de oro.

Claro, para allá vamos, Michoacán es el Estado que mereció ese discurso del presidente en defensa de los derechos de los delincuentes, se refería a que allá un grupo de personas armadas perseguía a miembros de nuestro heroico Ejército Mexicano los que no podían ni defenderse, precisamente, porque son las órdenes, las de esperar a que les disparen o maten a uno para que puedan accionar sus armas

Desde luego, estábamos hartos de los abusos de las policías, de los soldados, de marinos, de miembros de las policías ministeriales, estatales y locales que en cualquier oportunidad abusaban de las personas, las violentaban y obtenían lo que querían a base de fuerza y no de una investigación científica con una metodología adecuada que permitiera deslindar responsabilidades de los delitos, sin embargo tampoco es muy sano para este México lindo y querido que cualquier persona se puede armar y se pueda poner sobre la autoridad sin que ésta haga algo al respecto.

Le insisto la inflación que vivimos en México sí tiene mucho que ver con los precios de la gasolina, el diésel, gas, la electricidad, quizá hasta con los precios internacionales, pero más con las dificultades que tienen los productores de vivir en paz y obtener una ganancia licita, sin mayores contratiempos, por ello es que duele que no se ataque a la delincuencia cuando sea necesario.

Entendemos que la política de abrazos y no balazos pudiera ser la solución a la violencia a mediano y largo plazo, este país ya está harto de ver muertos por todas partes y los abrazos que propone el presidente son los de atender a las familias, de darle lo que se merece a cada uno de los trabajadores, de distribuir mejor la riqueza, de apoyar a los más pobres, de fomentar la educación, atender la salud, esos abrazos son necesarios si queremos cambiar, pero estamos hablando de un proyecto a mediano o largo, quizá a muy largo plazo y México, sobre todo en los Estados que la violencia hace presa de las personas, no tienen tiempo ni la oportunidad de esperar, ni un minuto, para frenar a los delincuentes, por eso le insisto que resultó de mal gusto, casi como una mentada de madre, escuchar al presidente privilegiar los derechos humanos de los delincuentes sobre la posibilidad de que un miembro de nuestras Fuerzas Armadas muriera, de que una persona que se supone decente y trabajadora pierda la vida y con ella deje en la orfandad a hijos, madres, esposas y el futuro de todos ellos.

Y si, también son tiempos de atender el problema de la violencia, le insisto que es buena propuesta, aunque a muchos les duela, los abrazos no los balazos, pero eso sería a mediano plazo, si, después de haber pacificado el país, de haber atendido las urgencias que ahora se hace como que no existen, y sobre todo, después de haber resuelto situaciones que hoy nos ponen al borde de la muerte, de una muerte que si no llega de un balazo producto de un delincuente va a llegar vía el hambre porque en este momento un salario mínimo no alcanza ni siquiera para comer un pinche kilo de aguacates los cuales parece también a muchos funcionarios les hacen falta…

Y QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO VERASTEGUI será el próximo gobernador de Tamaulipas”, fue el compromiso que pactaron los militantes del Partido Revolucionario Institucional al tomar protesta como promotores y defensores del voto a favor del candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”.

Como se ha realizado a lo largo y ancho del Estado, los militantes del PRI están conformando un ejército ciudadano que se encargue de llevar a todos los lugares la propuesta de paz, seguridad, salud, educación y desarrollo económico que abandera Truko Verástegui.

Los priístas hacen causa común con la militancia de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática para trabajar en la promoción del voto que llevará a Truko a la gubernatura el próximo 5 de junio.

Durante el evento, el delegado del PRI en la entidad, Felipe González Alanís, aseveró lo siguiente, “de aquí para adelante, en Nuevo Laredo, tienes una estructura sólida, leal, fuerte, que ve en ti a nuestro líder. Te reflejamos nuestro compromiso para ir con todo a tu lado. ¡Juntos vamos a defender a Tamaulipas!”.

Por su parte, César Truko Verástegui, tras tomar protesta se dirigió a los promotores del voto y agradeció el respaldo de los priístas, a quienes les dijo, “honraré el nombre y el prestigio del PRI, así como el de los otros partidos que conforman la alianza ‘Va por Tamaulipas’. Tengan la seguridad de que no les voy a fallar, señaló ante los miles de militantes de este partido político en su reunión con ellos en la ciudad fronteriza.

AMÉRICO VILLARREAL participó en un foro donde solicitar la incorporación al INSABI, atender la problemática de los casi 5 mil trabajadores eventuales, regionalizar el sistema de salud, fortalecer la prevención y atención del cáncer y agilizar la atención médica fueron algunas de las propuestas entregadas al doctor Américo Villarreal Anaya, durante el Foro de Participación Democrática ‘Salud para Todas y Todos’.

“Sabemos que la salud es su punta de lanza, para un Gobierno Humanista”, expuso el doctor Vicente Joel Hernández Navarro al ofrecer las conclusiones y propuestas del evento.

El Foro se dividió en siete mesas de trabajo con la participación de profesionales y pacientes de Victoria, Matamoros, Reynosa, Valle Hermoso y Tampico, y puso de manifiesto las series deficiencias que urgen atender en el Sistema Estatal de Salud.

El documento entregado al candidato a la gubernatura por Morena, PT y PVEM reconoce que durante los últimos años, el acceso a la consulta se dificulta, las citas con especialistas se difieren por meses, los médicos ven a los pacientes apurados por sobrecarga de trabajo y los enfermos se sienten pocos escuchados.

En cuanto a la atención Oncológica se propuso crear centros regionales de atención; reactivación de la Red Oncológica de Tamaulipas, garantizar la disponibilidad de Radioterapia, braquiterapia, así como un Acelerador Lineal y de Medicamentos Oncológicos por regiones de atención y crear unidades de cuidados paliativos.

Por otra parte, las enfermeras y enfermeros así como profesionales afines, reclamaron su inclusión en la toma de decisiones administrativas y pidieron ser incluidas en puestos directivos. También que se retomen los premios y estímulos de calidad y desempeño profesional, así como el reconocimiento al mérito de la enfermería en su día.

Los trabajadores de la salud solicitaron la integración al INSABI, contratación de personal, simplificar los procesos de abastecimientos de los medicamentos, y la capacitación del personal de farmacia, cuidando que sean estas propias de las instituciones y no manejo de farmacias externas.

Asimismo, se planteó la utilización de Telesalud y las tecnologías de la Información y Comunicación con fines administrativos, clínicos y de capacitación.

Por último se planteó al doctor Américo que en su gobierno se honre a los héroes caídos en la pandemia de COVID, colocando sus nombres en metal, en los hospitales, jurisdicciones y centros de salud.

