Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipecos del norte, del sur, del centro y de municipios costeros reconocen en el doctor Américo Villarreal Anaya (AVA) como la mejor opción para dirigir los destinos de Tamaulipas el próximo sexenio.

Vale decir que en Reynosa, con el ex alcalde priísta Oscar Luebbert Gutiérrez, estuvieron a sumarse a Morena y AVA, el dirigente del comité campesino cenecista, Mauro Martínez Barrera y los operadores del PAN Héctor Pérez Ibarra y Hugo Ramírez, además de otros activistas del partido naranja Movimiento Ciudadano.

Con el líder campesino, Mauro Martínez, en su calidad y condición de ejidatarios, se declararon incorporados a la campaña de Américo, al menos 80 comunidades rurales del municipio.

Los mandos panistas, uno secretario técnico de la ex alcaldesa doctora Maki Ortiz Domínguez, el otro, promotor en su tiempo del cabecismo, también dieron a conocer la integración de 400 comités y 4 mil activistas de la otrora estructura municipal del PAN, quienes declaran, de lo que conocen en su diario tratar con la gente, que existe la convicción, la decisión, la determinación de votar por un cambio.

“Tienen el interés de participar y hacerse presentes en este proceso y están convencidos, como lo estoy yo y mucha gente, que el doctor es el mejor candidato, entre los tres que están participando”, declaró el licenciado Oscar Luebbert.

“Yo veo que el doctor Américo va muy bien, con muy buena ventaja, tiene buen respaldo, nos estamos sumando gente de otros partidos a Morena con él. Entonces, vamos bien… va bien, más bien, él”, indicó.

Y en estos días hay que decir que fue en Nuevo Laredo donde se sumó el también ex alcalde priísta y fundador del movimiento “Líderes Unidos”, José “Pepe” Suárez López, como antes lo había hecho el también ex alcalde priísta Daniel Peña Treviño.

En todos los municipios por los que ha pasado, Américo Villarreal ha recibido muestras de reconocimiento y suma a su proyecto de militantes y activistas de otros partidos políticos quienes ven en él, la oportunidad de un cambio verdadero para el engrandecimiento de Tamaulipas: un estado que lo tiene todo: frontera con la nación más poderosa del mundo, playas, refinería, gente trabajadora, estudiantes empeñados en superarse…que la falta? Un buen Gobierno.

Dos.- Pues ahí tienen, ya que hablamos de Américo, candidato a Gobernador, acaba de decir en Matamoros que “la unidad de Morena y la solidez de la candidatura común de “Juntos Hacemos Historia” por la gubernatura de Tamaulipas está fuera de toda discusión”.

Ello en referencia a la suma del alcalde de Reynosa, Carlos Peña y al dar a conocer siete postulados que seguirá su gobierno y que son los que abandera la Cuarta Transformación en tierras tamaulipecas.

En rueda de prensa en este municipio, el candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, PT y PVEM dijo que “unidos somos la mejor garantía de que con mi gobierno llegará el cambio y el bienestar a Tamaulipas”.

Ello al comentar, entusiasmado y muy sonriente sobre la adhesión de Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa y de su madre, la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, quien también se sumó al proyecto de la transformación de Tamaulipas y con quien ha tenido reuniones de trabajo, luego de que los órganos jurisdiccionales resolvieran los recursos para la defensa de sus derechos políticos en el proceso interno de selección de la candidatura.

El doctor Américo Villarreal enumeró los postulados de la siguiente manera, dijo que los postulados, las banderas a seguir son 7:

Por el bien de todos, primero los pobres.

Por el bien de todos, acabaremos con la corrupción. No venimos a hacer negocios.

Haremos un gobierno dedicado a resolver los problemas las 24 horas del día, los 365 días del año. O como dijo su padre-el ingeniero Américo- a la hora de iniciar su sexenio: “Mi compromiso con Tamaulipas no tiene límite, desde hoy todas horas de mis días y todos los días de mi tiempo estarán dedicadas a servirlo y engrandecerlo”.

Mi gobierno-dice AVA- será de puertas abiertas para todos los que se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo tamaulipeco.

Trabajaremos con los mejores, los más honestos y los más capaces.

Nosotros llegaremos al gobierno sin rencores ni resentimientos, pero haciendo esta nuestra consigna: Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

Y, séptimo: haré un gobierno cercano al pueblo. Mi gobierno va a ser para todos. Para que las familias sean más prósperas y tengan más dinero en la bolsa.

Así que este reportero dice: Que quede anotado y que quede entendido.

En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación también dijo que en su gobierno se logrará que en todo Tamaulipas impere la paz social, y haya oportunidades para todos. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com