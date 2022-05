Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En Tamaulipas los caciques o aspirantes a caciques, los corruptos y tiranos van para afuera, ya se van, advirtió Adán Augusto López Hernández quien dejó en claro que «Vaca que ladra no topa».

«Es la hora, es el momento de Tamaulipas y es con Américo, quien habrá de liberar de la opresión al Estado. Américo será gobernador», expresó el secretario de Gobernación quien esta vez vino de militante morenista a apoyar al doctor Américo Villarreal.

Al participar en el cierre de campaña del candidato a la gubernatura del Estado por Morena, PVEM y PT, Adán Augusto López alertó que desde el gobierno del Estado quieren sembrar una noche de terror el próximo 5 de junio, pero advirtió que no se los vamos a permitir.

«Por eso hemos venido a solidarizarnos con él, no pasa nada, es paciencia e inteligencia», dijo y reiteró que Américo Villarreal va a liberar a Tamaulipas de la opresión con mano firme, con brazo fuerte y mano extendida.

«Américo va a ser un gran gobernador porque Tamaulipas lo merece, Tamaulipas lo requiere. Es la hora de la transformación de Tamaulipas, es Américo gobernador», indicó.

En su mensaje, López Hernández destacó que Américo Villarreal es un hombre honesto, generoso, solidario, es una gente que quiere verdaderamente a Tamaulipas y recordó una reciente plática que sostuvo con el candidato a gobernador del Estado.

«A cada mentira de estos barbajanes, a cada agravio, nosotros les hemos respondido con una idea, a cada infundio, a cada vil amenaza nosotros les hemos respondido, con una propuesta, porque es lo que merece Tamaulipas, cada que nos amenazan van a encontrar la sonrisa de un triunfador, del que va a ser el mejor gobernador en la historia», indicó.

«Él les va a cumplir y va a ser el transformador de Tamaulipas y va a caminar hombro con hombro con el presidente Andrés Manuel López Obrador que es quien empezó este movimiento», destacó.

«Vamos todos a acompañar a Américo y el próximo domingo vamos a estar en todas las plazas festejando que se concretizó eso que pensábamos era un sueño, no es un sueño es una realidad, Américo va a gobernar Tamaulipas», manifestó.

En el evento también participó Claudia Sheinbaum quien aseguró que quedan poco días para que se acabe en Tamaulipas este régimen de corrupción, de privilegios, de miedo y amenazas políticas y el uso de la justicia para unos cuantos.

«El pueblo de Tamaulipas ya despertó y abrazó la esperanza y viene la primavera para Tamaulipas con el próximo gobernador Américo Villarreal», dijo.

«Estamos seguros del triunfo que se viene para Tamaulipas, de esta nueva era de honestidad y esperanza, es cuestión de no vencerse, no claudicar, no tener miedo, porque llegará la esperanza de un futuro mejor para Tamaulipas», agregó Sheinbaum.