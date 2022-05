Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Desde una de las zonas más precarias del estado, donde se concentran hasta 28 invasiones, y viven más de cuatro mil personas desde hace más de diez años, el doctor Américo Villarreal Anaya dijo que ni como sociedad y menos como gobiernos podemos ser omisos de las condiciones en que viven las familias más vulnerables.

El candidato común a la gubernatura de Tamaulipas por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, dijo que a los gobiernos no ha interesado atender nunca las demandas de auxilio de la población, sino por el contrario, solo buscaron los moches y enriquecerse.

Por eso mencionó que la Transformación de Tamaulipas implica el ser más empáticos y responder a las necesidades sociales.

Ante ello estableció el compromiso de que, buscando los cauces legales, concretarán la certidumbre jurídica y gestionará la entrega de los títulos de propiedad a estas familias que viven en la marginación.

“Yo les digo a los desarrolladores de vivienda que no podemos seguir pensando en hacer casas de interés social, que a veces es imposible vivir adentro de ellas porque están limitadas de espacio, expuestas al calor y no podemos seguir así, se requieren condiciones más dignas. Ahora lo que tenemos que pensar es en desarrollar mejores espacios y con la transformación ellos nos van a ayudar a tener mejores hogares.

“Vamos a hacer hogares para que los tamaulipecos puedan vivir en condiciones más dignas y puedan dejar un patrimonio para sus hijos, eso es cambio y eso es transformación y esperanza”.

Y por ello enfatizó:

“Decirles a todos que no me rajo, que soy hombre de palabra y que no les voy a fallar en este propósito de mejorar nuestra sociedad”.

El doctor Américo Villarreal reconoció la importancia del acercamiento con las familias que viven en las lejanías de este municipio, donde está la gente más olvidada.

En el área verde de la 2 de agosto, a un costado del comedor comunitario donde diariamente se alimentan los más pobres del lugar, se llevó a cabo este encuentro al que asistieron Carlos Peña Ortiz, Mario Alberto López Hernández, alcaldes y miembros distinguidos de Morena en Reynosa y Matamoros, respectivamente.

En sus mensajes, coincidieron en que este 5 de junio llegará la transformación a Tamaulipas con el doctor Américo Villarreal.

Mario López Hernández les pidió además defender el voto el día de la jornada electoral:

“En 2018 nos quisieron chin…y no pudieron. En el 2021 también nos quisieron chin…y no pudieron. Ahora en 2022 nos van a pelar un elote. Vamos a ganar, entonces todos juntos, vamos a llevar a palacio al doctor Américo”.

Por su parte, Carlos Peña Ortiz además de agradecer la invitación y felicitar a las madres por adelantado dijo:

“Felicito a todas las madrecitas, que sin ustedes no seriamos nada, y es gracias a una gran mujer que yo estoy aquí y el día de hoy, seguimos trabajando por ese proyecto de transformación en todo Tamaulipas y aquí, donde comienza la patria, queremos enviar el mensaje a los 43 municipios de Tamaulipas de que queremos un cambio, que estamos hartos y sabemos que podemos estar mejor y vamos a estar mejor con el doctor Américo Villarreal”.

Y es que, dijo, de lo que se tratan los gobiernos de Morena es de poder construir una nación en donde la pobreza deje de ser herencia y para eso, sostuvo que “cada uno de ustedes tiene que salir a participar, a alzar la voz y seguir luchando por ustedes mismos y sus familias porque aquí somos un proyecto, pero sin ustedes no somos nada”.

“Por eso este 5 de junio salgan a votar por las familias, por un hombre muy responsable que es el doctor Américo Villarreal, que hoy está haciendo grandes compromisos por el bien de nosotros y que no se les olvide algo: no hay ningún matamorense que quiera ni tamaulipeco que aguante al PRIAN”.