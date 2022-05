Por Agencias

Veracruz.- Luego del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, ambas colaboradoras de la agencia Veraz, medio digital del sur de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García afirmó que no habrá impunidad en el caso.

Señaló que se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables del doble homicidio en el municipio de Cosoleacaque.

“Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerarán estas agresiones. Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”, reiteró en sus redes sociales.

El gobernador agradeció el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad federal y dijo que están en coordinación y comunicación con la Fiscalía de Veracruz.

En tanto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó que ambas periodistas fallecieron derivado del ataque con armas de fuego cuando se encontraban a las afueras de una tienda de autoservicio. (Excélsior).