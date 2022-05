Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Aún quedan 90 minutos de la Gran Final, pero de momento, la ventaja es del Atlas, que le ganó al Pachuca el duelo de Ida y por dos goles, y gracias sí al gol de Luis Reyes y a la labor impecable de su portero Camilo Vargas, pero la cereza del pastel la puso Julián Quiñones, pues la figura rojinegra hizo el segundo gol y entre los tres pusieron medio título en la bolsa rojinegra.

Atlas tenía en sus manos la posibilidad de hacer historia y no la iba a dejar ir, pues su deseo es estar en la selecta lista de bicampeones en torneos cortos. Y es que a los Zorros no les fue suficiente con ser Campeón después de 70 años, sino que volvió a llegar a la Final y ahora tenía que vencer al Pachuca; sin embargo, para el Campeón defensor no iba a ser fácil vencer al mejor equipo del torneo, pero tampoco era imposible.

Y así fue. Los Rojinegros de Diego Cocca se conocen tan bien que parecen jugar a ojos cerrados y de paso arrancaron la serie en su campo, que todo parecía conjugarse para un resultado positivo. Entonces, a tan sólo 27 minutos de juego, Luis Reyes, quien antes del juego dijo que nadie confiaba en Atlas, no dudó y sacó un cabezazo contundente que puso adelante a su equipo, demostrando con ello que se ha ganado a pulso su lugar en el equipo.

Mientras que del lado opuesto del campo, Camilo Vargas tenía una actuación impecable dejando su marco en cero a pesar de los ataques hidalguenses.

Y con el transcurso del tiempo los dirigidos por Guillermo Almada trataban de corregir y empatar el marcador, pero entre las intervenciones del portero Vargas y la mala puntería de los jugadores, no pudieron concretar ninguna de sus opciones.

Misma situación para los atlistas que, tuvieron en las manos de su goleador Julio Furch, un par de posibilidades de ampliar el marcador, pero tampoco lo hizo.

Y cuando todo parecía que Atlas tendría que cerrar la serie en el Estadio Hidalgo con solo un gol de ventaja, casi con el silbatazo final (92′), la figura del Atlas en todo el torneo ‘hizo de las suyas’; Julián Quiñones tomó la pelota, se quitó de encima a la defensa tuza, condujo el balón y solo frente a Ustari definió con un zurdazo.

Con el gol de Quiñones la ventaja rojinegra sobre Pachuca aumentó; sin embargo, todavía quedan 90 minutos de Final y habrá que ver lo que diga Pachuca jugando en su casa. Karla Uzeta/Récord).