Por Agencias

Puerto Vallarta, Jalisco.- Chivas dio a conocer ayer vía redes sociales la muerte de su ex jugador, Antonio Hulk Salazar, de 33 años de edad, en el municipio de Tonalá, Jalisco, aunque la Fiscalía estatal señaló que dicha información no puede ser corroborada hasta que no se cuente con resultados genéticos.

El club Guadalajara señaló que su ex delantero fue encontrado calcinado dentro de un automóvil Chevrolet Cavalier color blanco, modelo 2018, que presuntamente fue incendiado en un predio abandonado muy cerca del Centro Universitario de Tonalá.

“Lamentamos profundamente la sensible pérdida de Antonio Hulk Salazar, quien surgió de nuestra cantera y debutó con el Rebaño en 2007. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, indicó el conjunto tapatío.

Al respecto, la Fiscalía de Jalisco informó que cuenta “con una carpeta de investigación para el hallazgo de un cuerpo calcinado en la cajuela de un vehículo en hechos ocurridos el domingo pasado en la colonia Colinas Universidad en el municipio de Tonalá”.

En el comunicado se lee: “Es importante señalar que debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo de la víctima no fue posible llevar a cabo una identificación oficial, por lo que se solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses los dictámenes genéticos correspondientes con la finalidad de corroborar la identidad”.

“A pesar de que ha surgido información respecto a la posible identidad de la persona a través de diferentes medios, es importante señalar que no puede ser corroborada por esta representación social mientras no se cuente con los resultados de las pruebas genéticas y se tenga una identificación oficial de la víctima.

“Una vez se tengan los resultados periciales, se estará informando a la sociedad de quién se trata la persona localizada, así como de los avances de la investigación”. (Javier Santos/La Jornada).