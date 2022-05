Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Directivos de cinco escuelas de Victoria, en las que estudian más de mil alumnos, suspendieron clases este viernes por la falta de agua.

Se trata de las primarias Josefa Ortiz de Domínguez, Héroe de Nacozari, tanto del turno matutino como del vespertino, la México y la Ignacio López Rayón, todas pertenecientes a la zona escolar 152.

El supervisor escolar, Héctor Cárdenas, explicó que los directivos cumplieron con el protocolo que a raíz de la pandemia del Covid-19 establece que las escuelas que no cuenten con el vital líquido deberán permanecer cerradas.

“Se suspendieron clases porque no se llenaron cisternas, no nos han surtido. La gestión se hizo ante la Comapa y quedaron formales que llenarían tinacos pero no vinieron. No sé cuál sería el motivo, por lo que los directores acordaron suspender; y están actuando conforme al protocolo”, puntualizó.

Se espera que este fin de semana el personal de Comapa atienda este llamado para que el lunes se pueda restablecer el servicio educativo en estas primarias.

Es importante mencionar que el servicio de agua en planteles escolares es fundamental para prevenir contagios de Covid-19; una de las condiciones para que una escuela pueda proporcionar el servicio presencial es contar con abasto de este recurso, y en caso contrario deberá permanecer cerrada.