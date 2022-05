Por Agencias

Madrid, España.- El ex presidente de México Enrique Peña Nieto vive actualmente en la urbanización más lujosa de Madrid, llamada Valdelagua, situada a unos 20 kilómetros del centro urbano y que se caracteriza por sus férreas medidas de seguridad, como la restricción total a cualquier ciudadano ajeno al recinto, y unas instalaciones pensadas para millonarios, como campos de golf y restaurantes de postín. Según el periódico español El País, el ex mandatario mexicano vive así desde octubre del 2020, cuando consiguió lo que se conoce como la “golden visa (visa de oro)”, que se otorga después de que cualquier ciudadano extranjero invierte al menos medio millón de euros (11 millones de pesos) en un negocio o compra de una vivienda superior al millón de euros (22 millones de pesos).

El rotativo español publicó un reportaje sobre la vida de Peña Nieto en España, que confirma como cierta a pesar de que el propio ex mandatario desmintió hace algo más de dos años que hubiera trasladado su residencia habitual a otro país que no fuera México.

Pero El País sostiene que no es así, más aún, que consiguió la llamada “golden visa” hace ya casi dos años y que una vez que expire, en unos cuatro meses, podría pedir o la nacionalidad española o la prolongación de su visado de residencia, que ahora sería de cinco años.

Peña Nieto, presidente de México entre los años 2012 y 2018, utilizó una fórmula que han utilizado de forma habitual millonarios de otros países para conseguir una visa de residencia de largo plazo en España, que consiste en desembolsar abundantes cantidades de dinero ya sea en un negocio o en una vivienda propia.

Esa fórmula se creó en el año 2013, cuando el gobierno del derechista Mariano Rajoy intentaba atraer inversión extranjera ante la grave crisis económica que vivía el país después de la quiebra del sistema financiero durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La versión del diario El País, que no fue avalada por ninguna fuente ni directa ni indirecta del ex mandantario, sostiene que “el político compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad”. Y que el local, escriturado el 18 de septiembre de 2020 y del que no consta hipoteca, “ha pasado por una reforma reciente y es ahora un piso de lujo, según relata uno de los vecinos.

El inmueble se mantiene vacío, asegura, aunque en alguna ocasión se ha juntado gente para cenar en la terraza y el acento mexicano ha acabado colándose por las ventanas del resto de los vecinos. El ex presidente ha llegado incluso a participar en al menos una junta vecinal, según uno de los propietarios, que ha declinado dar más detalles de la reunión.

El local comercial habría sido, siempre según la versión del rotativo español, la fórmula con la que el ex presidente logró conseguir su visa de residencia habitual, con vigencia de dos años, pero que en realidad vive en una urbanización de lujo en las inmediaciones de la Sierra de Madrid, próxima a la localidad de Guadalix de la Sierra.

“Peña Nieto, sin embargo, no reside en la capital y tiene hoy como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y a algunas estrellas de la prensa del corazón. Vive, según han confirmado dos vecinos y una tercera fuente, en la exclusiva urbanización Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol”, explica el reportaje del periódico español, que incluso describe su casa. “Según el registro de la propiedad, es un chalet construido en una parcela de 2.500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garaje y una bodega.

El resto es jardín. Un seto de cipreses protege la intimidad del ex dirigente priista, que mantiene una enorme bandera de España ondeando en la explanada de la entrada. En la arbolada urbanización, en la que se ven pasar Ferraris de color amarillo y los últimos modelos de coches de lujo, no puede entrar nadie que no esté autorizado por los residentes. Esa es parte de su exclusividad, así como la presencia de seguridad privada que hace rondas continuas por las callejuelas silenciosas que conectan a casi 300 chalets, dice el reportaje.

El mismo periódico español advierte que la vivienda en la reside el ex mandatario no es de su propiedad, sino de una constructora que no cita y que sería la propietaria del inmueble. (Armando G. Tejeda/La Jornada).