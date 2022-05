Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Padres de familia de diversos municipios del estado denunciaron que en las escuelas donde asisten sus hijos no hay maestros.

A través de redes sociales y de algunos medios de comunicación, los papás se quejan de que la falta de maestros ocasiona aún más retraso en el aprendizaje de los alumnos, después de dos años de rezago por la pandemia del Covid-19.

Consultado al respecto, el vocero del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT), José Enrique Yáñez Cisneros confirmó que efectivamente sigue vigente el problema de la falta de maestros en las instituciones educativas; en algunas desde octubre pasado que no hay maestro frente a grupo.

“A través de portales y medios de comunicación hemos visto el malestar que hay en las comunidades educativas de diferentes municipios debido a que no se han cubierto al cien por ciento; hay aulas en las que no ha llegado maestro y eso molesta a los padres, preocupados puesto que sus hijos no tienen maestro titular desde octubre, otros desde enero”.

Explicó que la falta de voluntad de parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas por mandar a los educadores a esos planteles está ocasionando que la molestia de los padres de familia crezca y lo manifiesten públicamente.

De hecho, la semana pasada, madres de familia de escuelas de Padilla y González protestaron en la SET porque sus hijos no tienen maestro titular y están preocupadas porque los niños se han atrasado, además de que no se sabe cómo serán evaluados.

“Preocupados por el aprendizaje de sus hijo, han empezado a manifestarse en la SET; tuvimos el caso de padres de familia de Padilla y de González al otro día, y esto refleja la falta de voluntad de la SET para mandar a los docentes a los diversos municipios”.