Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Desde el pujante sur, donde las familias tamaulipecas son muestra de la resistencia de un pueblo que se mantiene unido, le gritaron ¡fuera! con todas sus fuerzas a “lo peor que ha tenido el estado”: los gobiernos panistas.

Fue aquí mismo en el cierre regional de la zona sur de la campaña del doctor Américo Villarreal Anaya, donde se dejó claro que esta región donde se han librado grandes batallas y obtenido glorias a lo largo de la historia, es territorio Morena y están con el candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo.

Y es que, a pesar de los intentos de boicot por parte del gobernador Cabeza de Vaca y haber ordenado la cancelación del servicio de camiones, carros de ruta y hasta la mayoría de los taxis en la zona sur -sobre todo los que ‘corren’ hacia la zona norte de Tampico- el pueblo llegó.

Unos lo hicieron incluso hasta con tres horas de antelación y a pie, para poder acompañar al doctor Américo Villarreal Anaya, que va directo a la gubernatura de Tamaulipas.

En los terrenos ubicados a un costado de soriana Aeropuerto las mujeres y hombres se unieron a un solo grito para decirle al doctor: “Gobernador… Gobernador… Gobernador”.

Aquí “la gente más chingona” se prendió y dejaron patente que son morenistas y están presentes incluso a pesar de los mismos que quieren perpetuarse en el poder a punta de la amenaza, el chantaje y la intimidación.

En su mensaje, el doctor Américo Villarreal Anaya, que volvió a recibir el bastón de mando de los pueblos originarios, llamó a todos a salir a las urnas masivamente este 5 de junio para dejar en claro que el pueblo es el que manda.

“Y también queremos decir que nos dan pena porque no han traído una propuesta firme en esta contienda electoral, no han escuchado a la gente, no han interpretado las necesidades… debemos recuperar el honor de ser tamaulipecos… no nos han escuchado, no nos dan oportunidades de solucionar”.

Antes, la secretaria general del CEN de Morena, Citlalli Hernández, dijo que esta campaña y el acompañamiento que el pueblo le ha dado al doctor Américo Villarreal, ha sido un acto de resistencia y más porque “lo peor que tiene el estado” (los panistas) “ya se van”.

Y aquí ante más de 15 mil personas retumbó el “no quieren soltar el poder… son un grupo delincuencial que se siente dueño de Tamaulipas”, por lo que les dijo que la esperanza está cerca y les llamó a ratificar el inicio de la transformación de este hermoso estado.

“Este 5 de junio salgan a ratificar de manera pacífica y democrática electoral, el inicio de una transformación en Tamaulipas: Ciudadana, ciudadano, lo peor de este estado ya se va y va a llegar nuestro gobernador: el doctor Américo Villarreal”.

Así pues, la estructura de Morena, la del Verde y del PT cumplieron, están listos y reafirman que van a llevar al doctor a la gubernatura.

Aquí los trabajadores de Salud, los del Magisterio, los de los municipios, del puerto industrial y los comercios pasaron lista también.

Fueron miles los que aquí se unieron a una sola voz, es el pujante sur del estado, que una vez más ha mostrado la grandeza de su gente.

Aquí, casi entre los límites de Tampico y Altamira y con la presencia de los de Ciudad Madero y los de Aldama, retumbó el “es un honor estar con el Doctor” en cada oportunidad que tuvieron. Estuvieron los de la Morelos, la Tampico-Altamira, Villa Cuauhtémoc, Arboledas, Cascajal, la Arenal, Tancol, y los de Fundadores, Santa Anita, de Altamira.

Los de Laguna de la Puerta, Monte Alto, Aquiles Serdán, la Azteca, la Unidad Nacional, la Adriana González y no podían faltar las de La Borreguera. Todos levantaron la mano y se comprometieron con el doctor Américo Villarreal.

En la zona sur de Tamaulipas, un total de 622 mil 763 ciudadanos están inscritos en la lista nominal de electores y están en posibilidad de acudir a las urnas a votar este 5 de junio y en sus manos está el hacer llegar al doctor Américo Villarreal Anaya a la gubernatura.

De Tampico son 250 mil 520; de Madero son 171 mil 362; de Altamira 177 mil 542 y, de Aldama 23 mil 339 ciudadanas y ciudadanos que están preparados para llevar la transformación a Tamaulipas.

Y fue desde aquí donde primero ondearon las banderas guindas al ritmo de los “Legendarios”, después con los de “Boomerang” que prendieron a la raza y más a los “chavorrucos”, le siguió el mariachi y remataron con los de “Pesado”, para concluir el festejo del triunfo de la esperanza que llevará al doctor a la gubernatura.