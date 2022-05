Por Agencias

Ciudad de México.- Tras el amago que la semana pasada hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la empresa energética Vitol, de cerrarle su operación en el país si no identificaba a quienes recibieron sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex), la compañía entregó los nombres a las autoridades federales.

Así lo informó esta mañana este jueves el propio mandatario federal: “Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres”.

El Presidente aprovechó una pregunta sobre probables actos de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México para abordar también el caso de Vitol -de capital holandés- a la que la semana pasada solicitara entregar los datos y los nombres de los directivos de la paraestatal que recibieron dinero a cambio de favorecer contratos para la empresa.

“Que haya transparencia es una regla de oro de la democracia. Aquí tratamos de un fraude en Pemex, de Vitol, se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos -en un juicio- y llegaron a un acuerdo (en aquel país). Luego vinieron con nosotros a decirnos ‘vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño’. Sí, lo aceptamos (respondió el gobierno), pero ¿quiénes fueron a los que extorsionaron, los que recibieron los moches? ‘No, es que no podemos decirlo’ (habría dicho la compañía en su momento). Ah, entonces no”, reveló López Obrador.

Sin embargo, señaló, la empresa ha cambiado de postura y justo ayer entregó la información. Aunque el mandatario no quiso dar a conocer los nombres de los implicados en los actos de soborno.

Sólo refirió: “Uno estuvo activo hasta 2019, eran del área internacional de Pemex. Ya se va a proceder, y agradezco a los de Vitol porque tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa importante en el sector petrolero y que además tienen una actitud ética, al final de cuentas eso fue lo que prevaleció. Falta la reparación del daño”. Aunque el presidente dijo desconocer a cuánto asciende esa cifra.

El pasado 10 de mayo, en el marco de la mañanera, el tabasqueño afirmó que su administración no desea “tener relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México. Porque esa era la práctica, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, eso ya se terminó”.

El titular del Ejecutivo detalló ese día que en un proceso judicial que se siguió en Estados Unidos, Vitol declaró ante el juzgado que incurrió en sobornos a funcionarios de la paraestatal mexicana, por lo que fue sancionada en el vecino del norte.

El presidente dijo que representantes de la compañía plantearon al gobierno mexicano devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones realizadas a partir de éstos, pero él instruyó no aceptar ese pago si antes no se aclaraba quiénes son los funcionarios que recibieron los moches, además para que su administración no sea señalada como encubridora. (Emir Olivares Alonso y Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).