Por Agencias

Ciudad de México.- Con garra y corazón, Juan Ignacio Dinenno rescató a los Pumas al marcar en cinco minutos un doblete para darle al plantel el boleto al repechaje tras vencer 2-0 al líder Pachuca, en la Última jornada del Torneo Clausura 2022.

Los felinos llegaron a 22 unidades para seguir con vida en el torneo, dejando fuera por ahora a León de la zona de repesca, mientras Pachuca cayó después de cuatro partidos aunque siguen en la cima con 38 puntos.

Ante las bajas por lesión de Alan Mozo y Nicolás Freire y con la final de Concachampions en puerta, el técnico Andrés Lillini recurrió a los juveniles Oliver Pérez y Santiago Trigos, al tiempo que debutó el colombiano José Caicedo

Aunque tenía poco en juego, Pachuca inició mejor en el ataque e incluso llegó a las redes con un cabezazo de Avilés Hurtado pero el silbante Fernando Hernández marcó fuera de lugar.

Pumas despertó rápido, no quería pasar más sustos y encontró el camino en el ataque cuando Caicedo mandó un centro pero Diogo de Oliveira no alcanzó a conectar el balón. Marco García también se arriesgó aunque el esférico fue atajado por Óscar Ustari.

Los felinos atacaron al inicio del complemento pero el gol se les negaba. Ante las fallas, Lilini reforzó la delantera e ingresaron Juan Ignacio Dinenno, Leonel López y Jorge Ruvalcaba.

Los movimientos fueron acertados y Juan Ignacio Dinenno llegó a las redes al minuto 64 al conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina. El tanto desató la euforia en las gradas con el clásico «¡goya, goya!».

Pero los felinos no se conformaron y apenas cinco minutos después, Dinenno recibió un pase filtrado para rematar a quemarropa. El estadio se dejó llevar por las emociones para festejar el triunfo con otro clásico cántico: «!Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer»!

Ya con el pase a repechaje en la Liga Mx, ahora los felinos tienen la mirada puesta en la final de la Concachampions que disputarán el miércoles ante Seattle Sounders. (Eréndira Palma Hernández/La Jornada).