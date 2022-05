Por Agencias

Ciudad de México.- Ricardo Anaya aseguró que en la elección presidencial y de renovación del Congreso de la Unión se le puede ganar a Morena con la unidad de toda la oposición.

“Sí podemos ganarle a Morena en 2024”, afirmó en su video de esta semana el ex candidato presidencial del PAN.

Según Anaya es posible lograr la unidad de toda la oposición y se pueden lograr acuerdos una vez que se tenga la victoria en la elección del 2024.

La solución para lograr esto, dijo, es la unidad.

“La primera palabra clave es unidad. ¿La unidad de quiénes? De todos los que creemos que el país no va por el camino correcto; que al paso que vamos, sin duda vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, incluyendo a partidos de oposición pero mucho más allá de una simple suma de membretes”, apuntó en su video semanal.

Explicó que la unidad será el vehículo para rebasar a Morena por la derecha y por la izquierda.

“En ese vehículo de la unidad, los vamos a rebasar por la izquierda y por la derecha. O sea, rebasar por la derecha es que haya orden en México, que haya Estado de derecho. Al carajo pero con la idea de los abrazos. Aplicar la ley. Y rebasar por la derecha es también dar todas las facilidades a la inversión, invertir en infraestructura, generar empleos bien pagados”, abundó el ex candidato.

“Rebasar por la izquierda significa primero reconocer pero sobre todo hacernos cargo de nuestros gravísimos problemas de desigualdad y de pobreza, y el camino se llama Ingreso Básico Universal”, precisó.

El panista se dirigió a las personas a las que no ha logrado convencer.

Argumentó que este ingreso ha sido propuesto por Abhijit Banerjee, economista indio estadunidense que ganó el Nobel de Economía en 2019. Además, señaló que los actuales programas sociales no pueden simplemente ser eliminados pese a que hay desorden y corrupción, pues éstos llegan y benefician al 60 por ciento de los hogares del país.

“Lo que hay que hacer es ordenarlos, que la gente que lo necesita los pueda seguir recibiendo. O sea, lo que tiene que cambiar es el enfoque. Ya no electoral, no clientelar, sí de apoyo para superar la pobreza y generar opciones de desarrollo”, indicó el ex candidato.

El Ingreso Básico Universal será para todas las personas que lo necesiten, afirmó. (Apro).