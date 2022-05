Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ante casi cinco mil almas que abarrotaron el Polyforum La Fe en Nuevo Laredo, el doctor Américo Villarreal Anaya advirtió que en Tamaulipas «ya no queremos más mentirosos, hipócritas y truculentos en el gobierno».

El candidato común a la gubernatura por los partidos Morena-PT y Verde Ecologista recordó que fueron justamente los panistas los que votaron en contra la constitucionalidad de los programas sociales y la universalidad de los apoyos a las personas con discapacidad. “¡Qué forma de pensar!”.

Y “ahí están los tableros de votación, ellos no querían apoyar a la gente para tener oportunidad, progreso y bienestar, ¿cómo ahora se ufanan de decir que los van a proteger?, son mentirosos, hipócritas, truculentos y por eso ya no los queremos”, enfatizó.

En este lugar en el que se encontraba la estructura de los partidos de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, el doctor Américo Villarreal fue recibido con porras, gritos de emoción, mantas, cartulinas y playeras fueron usadas como lienzos para dejar en claro todo el apoyo de Nuevo Laredo para el próximo gobernador de Tamaulipas: “somos libres, no acarreados”, “Américo Gobernador”.

Nuevo Laredo comprende los distritos electorales 1, 2 y 3, en los cuales un total de 323 mil 184 ciudadanos y ciudadanas están en condiciones de votar. Aquí es territorio Morena y hoy refrendaron el apoyo a la transformación de Tamaulipas.

Ni los 40 grados de temperatura los detuvo, todas y todos estuvieron con toda su energía en el lugar que también lleva el nombre de Dr. Rodolfo Torre Cantú, que se llenó de calor humano, ese que abraza y da vida.

“Les quiero decir que lo que ustedes quieren: una mejor sociedad, oportunidades de bienestar y trabajo, de seguridad, es lo mismo que quiero yo… les digo que no nos equivocamos, que estamos del lado correcto de la historia y que no somos cientos, somos cientos de miles que estamos sincronizados en este mismo sentir y vivir y que vamos a pintar de guinda a Tamaulipas”

Por ello les pidió que vayan a votar masivamente “para que no quede duda de la transformación que quiere Tamaulipas, les pido que hagamos ese gran esfuerzo y cumplamos con ese derecho y deber ciudadano”.

En este lugar, fue más de media hora la que le llevó al doctor Américo llegar al corazón del escenario donde Karen Covarrubias y Gabriel Solórzano le dijeron: “aquí está Nuevo Laredo”, en donde ya se siente y se vive la transformación.

Por su parte, Lucio Ernesto Palacios Cordero, el delegado del CEN de Morena dijo que “estamos al cien porque los malos gobiernos ya se van, ya se va la corrupción y ya viene la cuarta transformación a Tamaulipas”.