Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una esquina, con todos los reflectores encima, los candidatos César El Truko Verástegui y Arturo Diez Gutiérrez que con Javier Solorzano estaban en un debate convocado por la autoridad electoral, el IETAM, en la otra, en los patios de un Hotel de esta capital los seguidores de Morena escuchando a su candidato, a Américo Villarreal que decidió no presentarse a ese ejercicio argumentando que nomás lo iban a atacar, aunque lo disfrazó diciendo que en el pasado debate no se cumplieron las reglas.

Es la estrategia, azules y naranjas decidieron que era una buena oportunidad para dar la cara a la sociedad utilizando un recurso que está dentro de la ley, en el mismo presentaron propuestas, o dialogaron, o medio dialogaron en ocasiones por lo acotado de los tiempos.

Claro, ante tantos reflectores El Truko se dio la oportunidad de exhibir algunas publicaciones en contra de Américo, su verdadero contrincante que no estaba presente, lo acusó de corrupción o lavado de dinero mediante una publicación de un medio de Estados Unidos, también hablo de propuestas en materia de educación, economía, estado de derecho donde presumió los resultados en seguridad pública.

El Truko exhibió conocimiento sobre la administración pública, sobre el cómo atacar los problemas que se presentan a diario a lo largo y ancho del Estado, “Hemos dado resultados en materia de seguridad, pero no somos ilusiones, faltan cosas que hacer y sabemos cómo. Queremos que todos tengan escuelas, hospitales, calles pavimentadas, que todos tengan agua, habrá una bolsa de 10 mil millones de pesos para microempresas, habrá un hospital para las universidades de tercer nivel, obviamente en eso tenemos experiencia, en eso me puedo aplicar”

Arturo Díez, tuvo para todos, buscaba arrancarles votos a los dos, con una ventaja, no tenía nada que perder por la simple razón de que no traía nada antes de llegar a esa mesa.

Por supuesto, Américo les dio la cara a los suyos, en una cancha que era propia, solo para él y sus seguidores, también es válido y por una razón, cada uno hace sus análisis, conoce donde están los votos, sabe, o debería saber, que le conviene más para incrementarlos a su favor.

Américo antes tuvo el apoyo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien afirmó que los 17 gobernadores de Morena lo respaldan, «Américo Villarreal es un hombre honesto, íntegro que estoy segura va a transformar a Tamaulipas, por eso estamos aquí para fortalecerlo y hablo a nombre de los 17 gobernadores de nuestro movimiento», dijo.

El doctor Américo Villarreal agradeció la presencia de Claudia Sheinbaum y lamentó, una vez más, la guerra sucia desatada desde el gobierno del estado en su contra, lo que evidencia, dijo, que están desesperados porque nuestra ventaja se sigue ampliando.

Américo Villarreal hizo un llamado a los tamaulipecos a salir a votar masivamente y no dar espacio a las ‘mapacherías’ y a la operación turbia de sus adversarios el día de la elección. «Sería lamentable no respetar la voluntad social; mi llamado es a que todos salgan a votar masivamente, que no quede lugar a dudas de la decisión de los tamaulipecos».

¿Quién será beneficiado con la estrategia?, ya los votos dirán cual de los aspirantes midió mejor los tiempos, uso mejor los recursos que tenía a su mano, ya no falta mucho, el 5 de junio está a la vuelta de la esquina y las urnas nos marcarán con claridad quien recibió mejor asesoramiento y trabajo en campo para saber que hacer en cada momento.

En lo particular, las dos estrategias son limitadas, con pros y contra, el debate no tiene un formato que lo haga atractivo al ciudadano, en beneficio tiene mucha exposición, mientras el trabajar en cancha propia se presta a suspicacias de que no supo defenderse mientras que en beneficio tuvo todo el tiempo para decir que las acusaciones solo son por desesperación, que están limpios.

Es la estrategia, son sus asuntos, por tanto, no se estrese ni pelee por ello, que a cada uno se lo reconozcan los votos que, al final, los más beneficiados, pero casi nunca perjudicados, son ellos…

LA UAT Y LA PSICOLOGIA… La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolló una serie de actividades académicas enmarcadas en la conmemoración del Día del Psicólogo, que se celebra en nuestro país cada 20 de mayo.

Al poner en marcha las actividades por medio de la plataforma virtual, la Dra. Guillermina De La Cruz Jiménez Godínez, Directora de ese plantel universitario, dijo que esta fecha invita a la reflexión en torno a los retos y oportunidades de la profesión de psicología.

Refirió que, según cifras oficiales, en México existen más de doscientos treinta mil psicólogos en ejercicio, lo que contrasta, con los ciento veintiséis millones de personas que habitamos el país. Indicó que el psicólogo es el profesional que brinda herramientas a las personas para que puedan alcanzar su calidad de vida; de ahí la importancia de fortalecer su capacitación y profesionalización.

En el acto inaugural estuvieron el Secretario del Administrativo, Julio César González Vázquez; la Secretaria Técnica, Mtra. Blanca Irene Gracia Riestra; y la decana del plantel, Dra. Jazmín Álvarez Joch. También la coordinadora de la Licenciatura en Psicología, Mtra. Nidia Escobar Vivas; y la líder del cuerpo académico consolidado Estudios de Psicología, Dra. Luz Adriana Orozco Ramírez.

La conferencia magistral del evento, “La importancia de las habilidades sociales en la formación y desempeño de los profesionales de la psicología en la actualidad”, fue impartida por la Mtra. Erika Zapata Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La experta se refirió al contexto que dejó la pandemia y que evidenció la poca preparación que existe, en lo general, para ejercer la comunicación humana de manera adecuada.

Dijo que, actualmente, las relaciones y habilidades sociales son imprescindibles en todos los sectores de la sociedad, pero especialmente en los profesionales que atienden las emociones.

“Antes de la pandemia no habíamos hecho conciencia de cómo estaban nuestras relaciones, de cómo estaban nuestras emociones; y ahora que volvimos tampoco estamos haciendo reflexión de cómo vamos a regresar en este mismo sentido. Estamos volviendo a la presencialidad, pero ya no somos los mismos, tuvimos que aprender cosas sobre la marcha”, indicó.

Detalló que los psicólogos hoy enfrentan problemáticas que se agudizaron con la pandemia, como es el caso de la ideación suicida entre estudiantes universitarios, que es un tema de suma importancia y urgente de atender.

Como parte de los eventos conmemorativos por el Día del Psicólogo que organizó la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano se programó el seminario “¿Por qué es necesaria una práctica clínica basada en la evidencia?”, con la ponencia: “Intervenciones psicológicas basadas en la evidencia para la atención de niñas, niños y adolescentes”, por la Dra. Andrómeda Ivette Valencia Ortiz, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Así también la ponencia “El uso de la evidencia científica en la práctica clínica en el trabajo con pacientes con esquizofrenia y otras psicosis”, a cargo del Dr. Ricardo Ignacio Audiffred Jaramillo, de la Universidad de Guadalajara, y la mesa de debate “¿Se necesita una ley de salud mental en Tamaulipas para regular la práctica clínica?”.

