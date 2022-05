Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Decir político en este México lindo y querido de inmediato lleva a los ciudadanos a pensar en una persona transa, corrupta, ladrona, y no están mal los hombres y mujeres del pueblo, para nada, los políticos buenos, que los hay y de a montones, hacen su labor muy en silencio mientras los otros, los maloras, no tienen ningún empacho en mostrar cómo viven, los lujos que se dan sus familiares y amigos, sus cómplices.

Aunque duela, se debe aceptar que el ciudadano tiene motivos suficientes para identificar como un sinónimo las palabras político y transa, aunque ambas sea muy alejadas en sus significados, y le decía, el pueblo no tiene la culpa de ello, fueron los que se dedicaron a esa actividad en el pasado, y quizá también muchos políticos del presente, los que alentaron esa creencia con el perverso fin de alejar a las personas decentes de la administración pública, se querían quedar solos gobernando, con en el presupuesto, sin que nadie los vigilará y, hasta hoy, lo siguen logrando.

¿No lo cree?, ¿es usted de los que se tragan el cuento de que las redes sociales vinieron a revolucionar el acceso a la información y ahora todo mundo vigila la política y a los políticos?, deje desilusionarlo, el feis, twitter, whatsapp y otras aplicaciones se convirtieron pronto en otra herramienta que están usando los perversos para alejarnos de la política que, en teoría, debería llevarnos al bienestar común, se lo aseguro, si acaso explotan nuestro morbo, nos meten en el chisme, nos hacen creer cosas o nos desvían de otras, pero no nos llevan a informarnos y mucho menos a participar.

¿Quiere ejemplos?, le haré una pregunta que seguro nos va a convencer de lo que le menciono, ¿usted vio el debate o la presentación del otro candidato que no fue al mismo?, de eso le hablo, nadie en su sano juicio parece interesarse en la propuesta, en la clase de gobernante que tendremos, en lo que es de verdad como intentar descubrir quién nos conviene para el futuro, en los trascedente de la política que es el poder.

Y a eso vamos, a que es tiempo de empezar de nuevo con está elección de gobernador que se acerca, elija al El Truko César Verástegui, al doctor Américo Villarreal, a Diez Gutiérrez, a quien guste, vaya y vote o si no lo convence nadie puede quedarse en casa, es lo de menos, lo importante es que desde hoy aliente a los seguidores de su candidato con las bondades que pueda tener un gobierno en sus manos, pero sobre todo, que después de la elección, gane o pierda, se sume a participar en el próximo gobierno, no de comparsa, ni para aplaudir, sino para señalar lo mal hecho, proponer cuando haya ideas mejores a lo que se vea, sobre todo, vigilar, exacto, ya hay que entender que solo metiéndonos en la política con mayor interés tendremos mejores gobernantes, comprometiéndonos en ella lograremos más compromiso de los políticos, debemos estar por lo menos para que una vez que lleguen ellos a los presupuestos no se despachen solos y con la cuchara grande, mínimo para que entiendan que con los votos no se les regaló un cheque en blanco, vamos pues, ya debemos entender que la política no es mala, los malos han sido son quienes se dedican a ella, no nosotros…

GANA UAT TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA… Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvieron el primer lugar en dos categorías del XIII Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 2022, que se realizó del 19 al 21 de mayo en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Los equipos Vaqueros de la FIC participaron en las categorías RoboCup Major Rescue Robot y LARC SEK (Latinoamerican Robotic Competition Standard Educational Kits) ganando en ambos casos el primer lugar.

El equipo que compitió en LARC SEK obtuvo el pase al certamen Latin American Robotics Competition, a celebrarse en Brasil del 17 al 22 de octubre de 2022. En la categoría RoboCup Major Rescue Robot los integrantes del equipo fueron Juan de Dios Bernal Hernández, Publio Eduardo Salinas Grimaldo y Kevin Cruz Coello; y en la categoría LARC SEK, Noé Abisai Parra Flores, Alfredo Enrique Medellín Calderón y Ramón Alejandro Escobedo Rocha.

Los jóvenes tuvieron como asesores al Dr. José Hugo Barrón Zambrano, al Dr. Juan Carlos Elizondo Leal y al Dr. José Ramón Martínez Angulo, así como al M. I. Vicente Paul Saldívar Alonso y al Dr. Alan Díaz Manríquez. En la categoría LARK SEK, el reto de este año era resolver un problema empleando exclusivamente las piezas oficiales de un kit estándar para desarrollo de robots, en un terreno accidentado donde hay un gasoducto en un canal de agua tóxica. Los robots autónomos debían ser capaces de resolver este problema reemplazando las piezas de la tubería dañada. En esta competición, los estudiantes de la UAT obtuvieron el triunfo ante el Tecnológico de Matamoros.

En la categoría de Rescue Robot participaron robots que realizaron misiones de búsqueda y rescate en zonas abiertas y con obstáculos de toda índole. La final de la categoría RoboCup Major Rescue Robot, fue muy reñida, por lo que al terminar la ronda los jueces optaron por declarar un empate de primer lugar entre los Vaqueros de la FIC y los Robonoob del CONALEP.

El Torneo Mexicano de Robótica es organizado por la Federación Mexicana de Robótica, A. C. (FMR); en esta ocasión contó con la participación del Gobierno del Estado de Tamaulipas y tuvo como sede la Universidad Politécnica de Victoria.

El evento es la competencia en su tipo más importante del país y tiene como propósito impulsar el desarrollo de la robótica en México a través de la formación de estudiantes altamente capacitados y competitivos nacional e internacionalmente, en un ambiente de colaboración y sana competencia.

