Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder judicial Federal requirió al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, para que en tres días obligue a la encargada del despacho de la subdelegación de Prestaciones Económicas en Tamaulipas a dar contestación a un oficio presentado el 24 de septiembre del 2020, en cumplimiento a la sentencia 2042/2021 que otorgó el amparo a una ciudadana de Victoria.

El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, acordó: “se requiere al Director General del ISSSTE, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, de cumplimiento con la sentencia, bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento efectuado se les impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente”.

La sentencia emitida el 3 de febrero del 2022, otorgó el amparo para que la Subdelegación de Prestaciones Económicas en Tamaulipas emita una respuesta completa y congruente a lo peticionado en el escrito de 24 de septiembre de 2020 a la ciudadana, en el entendido de que los efectos no implican que la autoridad responsable acuerde favorablemente la solicitud, sino únicamente que dé contestación coherente, fundada y motivada en la ley.

El Juez señaló que “visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la funcionaria fue omisa en dar cumplimiento a lo solicitado mediante proveídos de 3 y 24 de marzo y 7 de abril de 2022, a través de los cuales se requirió el cumplimiento a la sentencia proteccionista, no obstante de estar debidamente notificado mediante oficios 7823/2022, 10939/2022, 12485/2022 recibidos el 11, 25 de marzo y 12 de abril, respectivamente, sin que a la fecha se haya informado respecto al cumplimiento de la sentencia proteccionista” .

Además, en el caso de no cumplir, “se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución -que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación-, no es obstáculo para el requerimiento anterior, que el superior jerárquico no figure como autoridad responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones que debe tener intervención”.