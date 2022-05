Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Ante mujeres profesionistas y lideresas de este municipio, el doctor Américo Villarreal Anaya aseveró que la equidad entre mujeres y hombres para llegar a una igualdad sustantiva es parte de la transformación de Tamaulipas.

Explicó que “tenemos que iniciar por el principio de equidad, sobre todo porque durante años no se tuvo el cuidado de cerrar las brechas y abrir las oportunidades de una forma pareja entre mujeres y hombres”.

Y la equidad y la igualdad sustantiva no parará en el gobierno, sino de lo que se trata es de extenderla a la sociedad; instaurar esta visión de esperanza y transformación en todo, pues es un cambio de conciencia.

Recordó que hoy como nunca se ha avanzado en equidad, ya que por primera vez hay siete gobernadoras en el país, y seis de ellas son de morena. Al igual, en la Cámara de Diputados la equidad está presente con 250 diputadas y 250 diputados federales.

En su gobierno, también será una realidad la equidad entre mujeres y hombres y eso es un compromiso.

Y es que, las sociedades que valoran y privilegian a las mujeres son las que avanzan:

“Es ver un poco de historia, las comunidades que cuidan y protegen a sus mujeres y las privilegian, son las sociedades que efectivamente progresan y crecen y vamos a proteger por sobre todas las cosas a las mujeres”.

El compromiso es que la mujer se sume con su tesón para prosperar en conjunto.

“Van a contar conmigo. Les aseguro que así va a ser”

Por su parte, la doctora María de Villarreal, dijo que en el estado sí que necesitamos un feminismo, sí una paridad de género y más protección para que no nos agredan más, para que no haya feminicidios, sí necesitamos eso, pero también a los hombres. Todos tenemos que reaccionar”.

Y una muestra es participar este 5 de junio para que todos tomemos las riendas de nuestras vidas, estemos pendientes de nuestros derechos y deberes y hagamos historia.

Incluso, mencionó que, así como las mujeres vitamina de Morena, así todas pueden participar.

“Ser mujer vitamina significa querernos, conocernos, aceptarnos y ser positivas. Nos toca ahorita convencer, invitar a todas para que vean cuál es el lado correcto de la historia e invitarlas a ser parte de la transformación”.

Finalmente, la diputada federal Adriana Lozano dijo que todas “vamos a transformar a Tamaulipas”.