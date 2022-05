Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- El paso de la máquina 4908 de Kansas City Southern con su silbido ensordecedor, justo frente al sitio en donde se realiza el evento del doctor Américo Villarreal Anaya en la legendaria colonia Morelos, y a escasos minutos de que el candidato tome el micrófono parece el presagio de lo que viene para Tamaulipas…un triunfo arrollador y la llegada de la transformación, del cambio verdadero.

Y es desde aquí, desde el último rincón de Tampico, en lo que la señora Laura Ramírez González llama la “La isla del Encanto”, tierra de mujeres trabajadoras, alegres, productivas, en donde el candidato de Morena, PT y PVEM alza la voz y lamenta que a pesar de las riquezas de nuestro hermoso estado, la justicia no ha llegado a los más desprotegidos, “se ha quedado en unos cuantos”.

“Por eso voy a estar atento para ver cómo alentamos ese trabajo de las mujeres despicadoras de camarón y jaiba, tendrán todo mi apoyo”, asegura.

Al punto de encuentro en un campo de fútbol llanero, aquí pegadito a las vías del tren, han llegado miles de colonos de Tampico, Madero y Altamira.

Todos alzan banderas, portan cartulinas, expresan mensajes de apoyo para Américo Villarreal, muchos sonríen cuando doña Laura Ramírez les dice que aquello de que son gente mala, es un mito, “aquí somos de bien y hasta la Marina nos cuida”.

“Estamos listos…que lleguen los cambios de verdad”, expresa ante el aplauso unánime de los presentes.

Por estos rumbos hay muchos letreros y propaganda que aseguran que “Tampico Brilla”, aunque la gente del pueblo opine diferente; pero este domingo, a esta hora de la tarde, cuando el sol comienza bajar y la brisa sopla refrescante, el doctor Américo es el que toma luz propia, más cuando recibe el saludo del pueblo que lo obliga a tardar hasta casi una hora desde el acceso principal del lugar hasta el escenario.

Y ahí arriba, el candidato de Juntos Hacemos Historia asegura que la combinación de colores en esta coalición es perfecta.

“Somos morenos de alma, somos humanistas; tenemos corazón verde porque queremos conservar la calidad del medio y nuestros recursos naturales y somos de manos y brazos rojos, como el Partido del Trabajo, porque sin trabajadores no hay progreso”.

En su mensaje el doctor Américo llama a los miles de presentes a decir no a la continuidad, a esa forma de gobernar que ha sido la causa de los problemas que aquejan a nuestra sociedad y que aplicaron los recursos corruptamente.

“A los malos gobiernos ya no queremos que continúen”.

A cambio ofrece y convence a los colonos cuando asegura que en su gobierno se velará por un modelo humanista, con oportunidades para los jóvenes, con empleo, mejor educación y que vea por la equidad de género, que atienda a las personas con discapacidades y a los adultos mayores.

“Mis padres me enseñaron a ser hombre de palabra, a eso me comprometo, a representar este gran proyecto, eso vengo a decirles que soy hombre de trabajo y de resultados”.

“No somos cientos, somos cientos de miles que estamos pintando una marea guinda en Tamaulipas”.

En el evento la señora María de Villarreal, esposa del candidato, también toma el micrófono y llama a todos a que “no nos dejemos intimidar, ni comprar, lo mejor es ser libres para decidir”, asegura.

Acompañaron en este evento al doctor Américo invitados especiales, entre ellos Armando Martínez Manríquez, así como dirigentes estatales, senadores y diputados.