Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mucho, casi todo, se ha hablado de los debates políticos entre los aspirantes a gobernar Tamaulipas que organizó el IETAM, para gusto de unos fueron buenos, para el gusto de otros malos y una inmensa mayoría ni siquiera se tomó la molestia de verlos porque los consideraban inútiles para sus necesidades.

Por supuesto que de los eventos políticos los debates es lo que más llama la atención, quizá el primero, el del 24 de abril, más que el del domingo 22 de mayo, por la razón que todos conocemos y que también está demás entrarle al detalle porque el tema viene a colación por algo que debe ser motivo de análisis, pero de un profundo análisis para futuros eventos, los moderadores.

Y es que, tanto en el primer debate como en el segundo, se adueñaron de los micrófonos, se instalaron en su papel de estrellas, de artistas y de ahí nadie pudo bajarlos ya que el formato de dichos debates ni siquiera lo permitía.

Por supuesto, Ana María Lomelí y Javier Solórzano, así se llaman los conductores, moderadores o los artistas que dirigieron los debates, son comunicadores profesionales, conocen muy bien de los temas, pueden con solvencia apropiarse de los micrófonos, están más que calificados para presentar noticias, pero no conocen Tamaulipas, ni siquiera sabían lo que esperábamos de dichos eventos.

Si, usted alegará que son dos personajes que se han ganado sus espacios, que son realmente reconocidos en su faceta de comunicadores, y eso es indudable, es más, está le puede colocar, de mi parte, el adjetivo de admirados, pero definitivamente esta vez llegaron en un papel que no les conocíamos.

Y, ¿de quién es la culpa que dos personajes que deberían, casi por obligación, pasar casi desapercibidos se quisieran convertir en las estrellas del debate?, por supuesto, del IETAM, de un órgano electoral que le debe una explicación a la gente, que por lo pronto debería comenzar por transparentar el costo de esos moderadores y, después de ello, lo trascedente del asunto, ¿por qué razón menospreciaron a los comunicadores locales?, ya se, dirán que todos los especialistas tamaulipecos de una u otra manera tienen filias o fobias por los aspirantes, van a menospreciar lo profesional que suelen ser muchos y, sin embargo, será un tema que seguramente les va a salir más caro de lo imaginado a los consejeros del IETAM o, por lo menos, eso se vislumbra a corto y mediano plazo y todo por pasarse de listos, ahora hasta los acusan de sospechas de tener intereses oscuros en el tema, si, tal vez, nomás fue la torpeza de no conocer, de no saber hasta qué grado puede un periodistas mutarse en lo que siempre ha querido ser, una estrella, el artista de una película, pero como dice los juzgadores, el no conocer la ley nunca los eximirá de sus responsabilidades…

Y QUE HUBO EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO ofreció la creación de la Secretaria de La Mujer ante miles de neolaredenses, afirmó que será un área con más recursos, personal humano suficiente, programas especialmente diseñados y capacidad de respuesta para atender los temas de este sector.

“Me he reunido con muchas tamaulipecas como ustedes, maestras, enfermeras, amas de casa, activistas sociales, culturales, profesionistas, emprendedoras, de todos los sectores y todas coinciden en contar con un espacio que cuide, que atienda, que diseñe estrategias y esquemas para apoyarlas, me da mucho gusto anunciar que mi gobierno contará con la Secretaría de la Mujer”.

En este sentido, presentó “La Tamaulipeca”, esquema que engloba una serie de acciones en apoyo y defensa de las mujeres del Estado, donde además de la creación del área gubernamental antes mencionada, se suman programas como la pensión de 3 mil pesos a madres jefas de familia, más Casas Violeta para su protección, la Policía Violeta y el fortalecimiento de la Fiscalía.

Otros esquemas son las estancias infantiles, recuperar las escuelas de tiempo completo, unidades móviles para detectar cáncer de mama, el nuevo Hospital Materno-Infantil en Matamoros, becas educativas para madres jefas de familia entre otros.

AMÉRICO fue a la Ciudad de México a denunciar que hay una elección de Estado en Tamaulipas y recibió el apoyo desde la tribuna más alta de la República, los senadores y senadoras de Morena y la dirigencia nacional de su partido cerraron filas y le dijeron al doctor Américo Villarreal Anaya que “no está solo” y que no permitirán que el Gobernador de Tamaulipas y su candidato del PRIAN quieran impedir la voluntad de los y las tamaulipecas.

“No vamos a dejarte solo, ni ahorita, ni después; en todo momento y en todas partes, vamos a hacer valer la voluntad del pueblo de Tamaulipas”, expresó Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

“Hacemos un llamado a la civilidad, convocamos a una tregua de la guerra sucia y al clima de hostilidad y zozobra que se vive en Tamaulipas. Permitamos que la ciudadanía vote en libertad, vote sin miedo, sin amenazas, sin presión ilegal, es el momento de la democracia, es el momento de la madurez política, de la transición pacífica y ordenada, los senadores por unanimidad hemos cerrado filas en torno a Américo Villarreal, no dejaremos solo a quien por decisión democrática y popular gobernará este extraordinario estado”, dijo Monreal.

“Llamaremos a las instancias de seguridad y al ejecutivo federal para cuidar la elección y que no se altere la voluntad ciudadana”, agregó.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo destacó que a pesar de los ataques y de la campaña de miedo y de mentiras en su contra, la candidatura de Américo Villarreal ha crecido y ya no hay manera de impedir que se convierta en el próximo gobernador de Tamaulipas.

“Hay una decisión muy clara de la gente de acabar con un gobierno corrupto e ineficaz que ha sembrado la violencia…saben que están moral y electoralmente derrotados”, apuntó.

“El llamado es a que se serenen, que vivamos en una auténtica democracia, no tengan miedo, dejen que la gente decida libremente; exigimos que se garantice un proceso en paz y que se deje que la gente decida”.

Además la senadora y ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero también hablo en apoyo del candidato tamaulipeco.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com