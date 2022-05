Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Van 19 muertos, niños en su gran mayoría, todos a manos de un joven que tuvo fácil acceso a una R15, de esas que les decimos cuernos de chivo.

Qué motivo al joven asesino a cometer semejante atrocidad, no lo sabremos nunca, lo que es una realidad es que en Texas, que es nuestro vecino y lugar donde ocurrió la tragedia, el debate es la ley para el control de armas.

Un debate que, por cierto, debe comenzar en México, vaya, si vimos las barbas del vecino caer lo mejor es poner las propias a remojar.

Los hechos en una escuela de Texas donde un muchacho de 18 años atacó a balazos a maestros y niños deben ser motivo suficiente para elevar la guardia, por lo pronto, no está de más que los padres asuman su responsabilidad y comiencen revisar las pertenencias de sus hijos, que los tengan más cerca, hablen con ellos y les hagan saber la importancia de que estén bien.

La realidad es contundente y muestra a padres de familia indolentes, incapaces de frenar a sus hijos que ya fuman, beben alcohol y algunos hasta se drogan con diferentes sustancias, le hablo de los muchachos de secundaria, ahora imagine lo que pueda ocurrir en el bachillerato o niveles más altos.

Algo hay que hacer de urgencia, sí, estoy de acuerdo con usted, esta vez se trató de una masacre en un lugar lejano, es más, muchos padres de familia ni siquiera se preocuparon por tal tragedia, pero si ya ocurrió con el vecino, también ha pasado en Monterrey, pues es tiempo entender la lección para que evitar una situación parecida en nuestras escuelas.

Urge, de entrada, que los padres de familia y maestros se enteren de lo necesario que es retomar el control de los muchachos, de tener autoridad sobre los niños de primaria que se muestran rebeldes.

También apremia disciplina, respeto, valores, analizar que hicimos mal en el pasado para corregirlo ahora que todavía es tiempo, cuando todavía no pasa nada, cuando todavía los muchachos no se echan a perder porque lo que sigue es que se metan a la delincuencia, las drogas, cuando menos a la borrachera, el tabaco.

Lo que paso en Texas es para atender a nuestros niños para que estén bien, aunque igual podría servir para evitar perderlos, y no es una barbaridad lo que le planteo, revise las páginas dedicadas a temas de inseguridad y notará que la gran mayoría de los muertos por violencia no rebasan los 20 años,

Hubo una masacre, estoy de acuerdo con usted, no sabemos que pasó por la cabeza del asesino, pero el tema nos debe obligar a reflexionar en la necesidad de llamar a los padres y maestros a tomar su autoridad en la casa y la escuela, a mostrarles con ejemplos que nuestra generación, la de 40, 45 años, no está traumada y, a veces, deben dejar de ser tan permisivos, sobre todo deben estar más atentos a los jóvenes y niños antes de que nos pase una tragedia, es decir, debemos todos aprender de esta dura lección.

QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS… AMERICO Desde la región cañera de Tamaulipas, y al grito de fuera!, fuera! fuera!, de los mantenses morenistas, el doctor Américo Villarreal Anaya, afirmó que los del PRIAN dan pena, “ y ya no los queremos porque solo saben mentir y calumniar”.

El candidato de Morena, Partido Verde y del Trabajo, aseguró que tenemos una cita con la historia para ir a las urnas y votar masivamente para que la Cuarta Transformación sea realidad en nuestro Estado.

“Los que están enfrente, del otro lado, ya no los queremos, dan pena, fuera…fuera”, expresó.

Esta tarde, tocó a los municipios de Ocampo, Gómez Farías, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, González, Xicoténcatl y El Mante, participar en la gran fiesta democrática teniendo como escenario la plaza principal de la urbe cañera y ante ellos el doctor Américo aseguró que tenemos una cita con la historia el 5 de junio para sumar a Tamaulipas a la Transformación Nacional.

En su mensaje, el candidato señaló que las preferencias le dan una ventaja de 25 y hasta 29 puntos, por eso, dijo, sus adversarios se han dedicado a difamar y a dar falsos testimonios, en lugar de presentar propuestas.

“Los que están enfrente, ofrecen continuidad, ¿quién aguanta otros 6 años con los mismos?, ya no los queremos, fuera, fuera…me da mucha pena que vemos gente que no ha llegado a la altura de lo que necesita Tamaulipas, no ofrecen nada, se la pasan diciendo mentiras y quien quiere votar por esa gente que tiene esa forma de pensar”, expresó.

“Ese voto masivo es importantísimo, se están preparando para hacernos trampa, pero no debemos permitirlo, que no nos intimiden, estamos a la puerta de la historia y tenemos que contribuir con ella, que no les alcancen sus triquiñuelas, sus mapacherías y Tamaulipas se incorpore a este gran cambio nacional”.

En el evento, también tomó la palabra la doctora María de Villarreal quien aseguró que en esta región donde dicen que el azúcar es más dulce que la miel, son ‘valientes y decididos’ y pidió que el 5 de junio ir seguros a las urnas para darle un nuevo rumbo a Tamaulipas.

“Recuerden que el 5 de junio vamos a dar la batalla democrática más grande, le vamos a enseñar a todo el país lo que sabemos hacer los tamaulipecos y va a ser una votación gigante, que no quepa duda, no nos van a poder pelear ningún voto…Vamos a hacer historia con Américo”, expresó.

EL TRUKO AFIRMÓ QUE EL TRIUNFO YA ES DE LA COALICIÓN Y LO hizo ante miles de simpatizantes de la coalición “Va por Tamaulipas” acudieron a un encuentro con su candidato César el Truko Verastegui, dejando en claro que este 5 de junio lo llevarán al triunfo electoral

En un ambiente lleno de alegría, los simpatizantes no dejaron de aplaudir las propuestas del candidato, un hombre en el que confían porque sabe dar resultados y cumplir su palabra. El abanderado de la coalición del PRI, PAN y PRD, agradeció la confianza y les reiteró su compromiso de trabajar por Tamaulipas.

Poco antes de iniciar los encuentros con los simpatizantes, el candidato estuvo con medios de comunicación quienes le preguntaron sobre su crecimiento político que lo ubican como preferido para ganar la gubernatura de Tamaulipas.

Además, señaló que él acudió al debate organizado por el IETAM para dar a conocer su proyecto y su persona, para demostrarle a la gente que su trabajo lo respalda y habla por sí solo; “Yo le apuesto más a mi trabajo que a un color, yo le apuesto más a mi trabajo que a un apellido, yo le apuesto más a mi trabajo que a cualquier otra cosa, porque creo que tenemos que dar resultados a la gente”, concluyó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com