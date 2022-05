Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como en un cuento de terror los políticos en México se están enfrentando en otra guerra, unos por evitar que el gobierno contrate médicos cubanos y los otros por traerlos lo más pronto posible como si los especialistas mexicanos no merecieran primero la oportunidad, bueno, eso dicen ellos, la verdad es que el pleito, vergonzosamente, siempre es por politiquería, por votos y les vale madre la salud de los mexicanos, cuantimás si es la de un pobre la que está en juego.

La fama de los médicos cubanos es muy buena, por tanto, es un error oponerse a que lleguen a México 500 de estos especialistas a atender pacientes ya que es claro que los doctores mexicanos algo les pueden aprender y, además, los de la isla pueden llegar a ocupar puestos que los de aquí no quieren o que no se animan a desempeñar con honestidad y trabajo.

El ISSSTE, el IMSS y muchos hospitales públicos en México, de los estatales y federales, están para llorar en la mayor parte de las ciudades, con sus honrosas y hasta reconocidas excepciones, pero nadie puede negar que en sus pasillos de los mismos muere gente, que la derechohabiencia prefiere ir al doctor simi antes de ponerse en manos de algunos que trabajan para el Estado y están deshumanizados, quizá frustrados, quizá amargados porque no se les retribuye su trabajo como debería ser.

El caso es que nadie puede negar esa situación y se ven cosas peores, de doctores con especialidades, muy reconocidos, que en los consultorios públicos atienden casi a mentadas de madre, a regaños, que cada 10 minutos despachan a un paciente, pero que luego se les va a ver a sus consultorios privados y son cosa diferente, con visitas de media hora, platica amena, consulta a fondo, es más, recetan hasta medicamentos diferentes, e igual se ven casos de doctores que en su hora de guardia o consulta en un hospital público están en sus consultorios privados sin importarles las emergencias que pudieran surgir.

La situación es peor en los municipios pequeños, en las áreas rurales, hasta allá solo se envía a los recién egresados que no tienen palancas o a personas que compran plazas o se les castiga por cuestiones administrativas o sindicales, así es, si una persona de los municipios pequeños se quiere salvar tiene que trasladarse a las ciudades más grandes a buscar especialistas.

Le pregunto, ¿Usted realmente cree que los médicos altamente especializados reclaman esas plazas por las que vienen los cubanos?, la verdad que no, es más, ignoro porque algunos se contratan en los hospitales públicos si no lo hacen para trabajar con alegría y darles prestigio a esas instituciones, la gran mayoría no se interesa por ocupar esos consultorios y el tema son sueldos, no se les quiere pagar como se debe o no se logran cubrir sus ambiciones.

Esa es la triste realidad, oponerse a que lleguen los médicos cubanos es condenar a los nuevos doctores mexicanos a no aprender algo nuevo, es condenar a los más pobres a ser atendido de mala manera o de plano por personas sin la capacitación suficiente.

Acepto, primero deberían estar los profesionistas en México, muy real que las plazas en las instituciones públicas solo se deberían cubrir por personas nacidas en este país, pero la verdad es que no estamos para ponernos los moños o rechazar a especialistas de un país reconocido en la materia porque en este momento, en este México lindo y querido, solo hay médicos para ricos, hay que decirlo aunque duela, y que quede claro, se hace reconociendo que muchos doctores de hospitales públicos merecen mejores sueldos, mejor atención del gobierno a sus carreras, sobre todo, la seguridad de que puedan desempeñar su trabajo al servicio de los mexicanos con salarios que les permitan vivir más que dignamente.

INAI RECONOCE A LA UAT… La Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó su reconocimiento al C. P. Guillermo Mendoza Cavazos por el esfuerzo de su gestión rectoral para fortalecer la cultura de la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La titular del INAI expresó lo anterior al avalar con su presencia el Convenio Marco de Colaboración que suscribieron el Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos y el Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), Lic. Humberto Rangel Vallejo.

Mediante este convenio se abrirán acuerdos específicos de colaboración en proyectos que contribuyan a la cultura de transparencia de la información en el estado, entre ellos la realización de diplomados, foros, programas de capacitación y distintas acciones académicas dirigidas a la comunidad universitaria. En el evento realizado en la sala de juntas del edificio Centro de Gestión del Conocimiento en el Campus Victoria, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena dijo que con este acuerdo de voluntades la UAT cumple con su función y un gran compromiso social, y celebró que se instrumenten acciones que faciliten, y no solamente entre el estudiantado, el conocimiento y el ejercicio de estos derechos, sino que se puedan robustecer los mecanismos de rendición de cuentas de esta casa de estudios.

“Este convenio es de particular importancia porque la educación es una de las principales estrategias para impulsar en estas democracias valores que generen valor público, que generen una sociedad informada que pueda tomar mejores decisiones”, indicó.

Por su parte, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos subrayó que la UAT ha trabajado arduamente estructurando acciones que han permitido fortalecer el compromiso con la trasparencia de la información.

“La UAT tiene un gran compromiso con incentivar la cultura de trasparencia como parte de la formación de nuestros estudiantes, y en ese sentido, consideren ustedes a la UAT un aliado para buscar esas estrategias, que pueden ir desde el trabajo en los currículos de las carreras para fomentar estos esfuerzos”, acotó.

En su oportunidad, el Presidente del ITAIT, Lic. Humberto Rangel Vallejo, destacó la labor del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, quien ha elevado los indicadores de la máxima casa de estudios del estado en materia de rendición de cuentas.

“Agradezco la colaboración del Rector, que es el que más trasparencia ha metido a la UAT. Es en verdad un placer colaborar con alguien que abre las puertas de la Universidad para convenios futuros que nos darán una fortaleza fundamental para bien de la ciudadanía en Tamaulipas”, asentó.

Cabe señalar que también estuvieron en el evento las comisionadas del ITAIT Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán y Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla; el titular del Órgano Interno de Control de la UAT, Dr. Humberto de la Garza Almazán; el titular de la Unidad de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la UAT, César Abraham Ramírez Rosas; además de otros funcionarios de la administración central y directores de las facultades y unidades académicas del Campus Victoria.

Y QUE SE DIJO HOY EN LAS CAMPAÑAS…DESDE LA CAMPAÑA DE EL TRUKO VERÁSTEGUI SALIERON ESPECIALISTAS A DECIR QUE Los debates son un ejercicio referente para las democracias modernas, en ellos se contrastan las ideas del proyecto de Estado que proponen los candidatos, es un ejercicio que le permite a los ciudadanos ver los pros y contras de cada plataforma, por lo que es lamentable evadirlos, afirmaron politólogos y catedráticos universitarios en entrevista.

Ante un posible escenario en el que el candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, no asista al segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

El economista y doctor en administración pública, profesor investigador de la UAT, Nivel Uno Conacyt, Jorge Lera Mejía, lamenta este posible escenario de no asistencia de uno de los tres candidatos registrados en la contienda política.

Al trascender que la mayoría de encuestadoras serias dan un empate técnico a dos de los tres candidatos, este descontrol para la ciudadanía, de no poder conocer de viva voz, tanto las posturas de los candidatos, así como conocer con mayor profundidad sus diversas propuestas en temas tan sensibles como la seguridad pública, economía, educación y salud, deja desinformada a la sociedad en general para poder modular mejor al candidato y la persona que más conviene para el desarrollo de Tamaulipas.

Opinó que «el no debatir, dejará un vacío informativo, el debatir expresando proyectos e ideas, enriquece los retos a enfrentar en el estado, dejar de lado posturas ideológicas y consignas, centrando el debate en qué y cómo ser un buen gobernante, es lo menos que esperamos».

Por su parte, el investigador universitario especialista en economía y derechos laborales, doctorado en economía y ciencias sociales por la UAT y miembro del SNI Conacyt, Roberto Ochoa García, opinó que «todos los candidatos a gobernador de un estado plural y democrático, por ningún motivo deben evitar presentarse a los debates públicos porque es un compromiso moral y ético dar a conocer a la ciudadanía de manera que no exista incertidumbre sobre las propuestas que ayudarán a una mejor gobernaza en el estado».

Finalmente, el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, director general del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales y de la revista Sociotam, doctor Héctor M. Cappello y García, especialista en estudios de identidad social y sociología aplicada, opinando sobre los debates de candidatos a gobernador, lo siguiente:

«En la idea de establecer debates públicos, previos a las elecciones, para conocer y discutir, las posturas de los candidatos sobre los diversos problemas que enfrentan nuestras colectividades y que habrán de elegir al próximo gobernante, es siempre un ejercicio que enriquece el proceso democrático, y a los votantes les permite calibrar el peso posible de su voto, y la pertinencia de su participaciôn en el apoyo a las ideas que sustentan los candidatos».

DENUNCIA AMERICO ELECCIÓN DE ESTADO… En una entrevista el candidato de Morena dijo que hay una elección de Estado, con el uso del Congreso e instancias jurisdiccionales para perseguir a los actores morenistas, incluidos la alcaldesa de Nuevo Laredo y el alcalde de Victoria, a quienes se han girado órdenes de aprehensión, tratando de cambiar el rumbo de una decisión que ya han tomado los tamaulipecos y le dan una amplia ventaja de más de 24 puntos sobre el candidato panista.

Agregó que en ese ambiente enrarecido, caracterizado por los señalamientos, de ataques, de falsa información, de denostación, con toda la fuerza del estado, para ver cómo nos intimidan, cómo nos afectan, no existen las condiciones y no se ha tenido una parcialidad por parte de las autoridades electorales, motivaron su declinación a participar en el segundo debate convocado por el IETAM.

En cambio, anunció un evento en Ciudad Victoria, el mismo hora y día del debate -domingo 19:00 horas-, donde dará a conocer a todo Tamaulipas lo que será su plan de gobierno y las soluciones a los problemas que aquejan la entidad.

“Vamos a ofrecer una alternativa a la ciudadanía, un programa de propuestas y soluciones que implementar en Tamaulipas en una próxima administración”.

