Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El organismo Servicios de Salud de Tamaulipas (SST) deberá reinstalar a un trabajador administrativo en la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) y otorgarle diversas prestaciones laborales, entre ellas 58 mil 332 pesos de salarios caídos, ya que mediante la ejecutoria 134/2021 magistrados federales le negaron el amparo al órgano estatal, por argumentar entre otros que propuso la insumisión laboral, una figura que no existe en la ley.

El magistrado Guillermo Cuautle Vargas, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que SST esgrime manifestaciones genéricas que no alcanzan para integrar un argumento jurídico capaz de ser analizado, del que se advierta la incongruencia que alega, puesto que no señala qué aspectos de la litis o elementos de prueba omitió analizar la autoridad, es decir, no propone la causa de pedir, dado que el disidente omite señalar en qué consistieron las infracciones legales.

El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), emitió el Laudo del juicio laboral 735/E/2018, mediante el cual condenó a SST a reinstalar al trabajador, a pagarle 58 mil 332 pesos por salarios caídos, además de vacaciones proporcionales; prima vacacional y reconocimiento de antigüedad, entre otros.

El magistrado Guillermo Cuautle Vargas, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que SST no combate las consideraciones consistentes en que la legislación que rige el acto reclamado (Ley del Trabajo de los Servidores Púbico del Estado) no contempla la insumisión al arbitraje, y por ende carece de sustento jurídico dicha figura; es así, pues el impetrante se limitó a citar el fundamento con el que formuló el incidente, sin atacar las razones de la autoridad; para ello era necesario que expresara porqué era incorrecta la consideración de la autoridad.

Ahora si SST no señala qué pruebas no se analizaron, en esas condiciones, el Tribunal se encuentra impedido para abordar el análisis oficioso de las constancias del juicio de origen, pues en la especie, no procede recurrir a la suplencia de la deficiencia en la formulación de los conceptos de violación al tratarse de un amparo en materia laboral promovido por la parte patronal, ante lo cual el pleno judicial le negó el amparo.