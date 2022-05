Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muchos políticos de este México lindo y querido parecen huérfanos, prueba clara es que el país está descontrolado, vive en el caos, a ellos nunca les alcanzan los presupuestos para nada y, lo peor, nadie quiere tomar la batuta para tratar de resolver las cosas.

Es una realidad, si todo hubieran tenido una madre mexica habrían aprendido mucho de lo fantástico que son, lo pueden todo o casi todo y por eso se extraña que solo una vez al año se les distinga con un regalo, una palabra de amor o de aliento, igual por eso se extraña que los políticos no tomen su ejemplo, no actúen con el mismo sentido común y de sacrificio como lo haría cualquiera de ellas.

Llegó el Día de la Madre, motivo suficiente para reconocer que son mejores que cualquier político, las únicas capaces de conciliar intereses tan distintos como los de una familia y además hacer que un grupo de varias generaciones sigan por un solo rumbo.

Suelen ser más eficientes que un doctor en administración o en economía, pueden predecir el futuro y hasta alimentar con un salario mínimo a una familia, no importa cuántos la formen, si son tres o diez, los que sean, contra todas las leyes de la física, las matemáticas, de la economía y la administración, ellas juran y perjuran que donde come uno comen dos, o tres o todos.

A veces van más allá, están en todo, hasta en la política, o usted podría negar que son las mujeres las que más alegría y movimiento le ponen a las campañas, las que votan, las que definirán la próxima elección, pero aún, lo hacen sin pedir nada, o casi nada en comparación al botín que hay en la misma.

“No pido mucho, nomás que se te quite lo borrachote”, receta una madre a su hijo en un meme que circula a mil por hora en las redes sociales, y quizá lo mismo le digan a los políticos, no piden mucho, nomás que cumplan su obligación.

Lamentable, pero en la casa como en la política la madre es reducida a algo sin mucha importancia, en un rápido sondeo usted podrá comprobar que muy pocos hijos les preguntan a sus madres los deseos de ella, el regalo que prefieren, lo que desearían como una forma de festejo, más triste aún, si lo hace se enterará que el meme mencionado es una real preocupación de las madres, se quejan de la mortificación que causan los hijos que se emborrachan con frecuencia en estos tiempos de violencia, por ello, para quienes creen que un regalo soluciona todo, basta decirles que las mamás prefieren que sus hijos no tengan problemas económicos, que les den acompañamiento, que las visiten o, por lo menos, que les hablen por teléfono.

Suena cruel, pero es una realidad, esta sociedad se empezó a derrumbar en la medida que la mamá dejo de ser importante, que se comercializó todo este tipo de festejos, cuando la sociedad empezó a creer que los regalos para una madre son lo primordial, el que se les celebre con fiesta y todo.

Igual es lamentable encontrarse con madres que desearían tener más tiempo para sus hijos, pero sus trabajos se los impiden, con algunas que sufren hasta por llevarlos a la escuela a sabiendas de que hay mucha inseguridad.

La verdad es que festejar a la madre es importante para el mexicano, e igual de urgente es darle su valor real, evitar que un día se les quiera y acompañe mientras que el resto del año se les deje en el olvido, de verdad, hay que quererlas y abrazarlas todos los días, evitar que exista el Día de la Madre para hacer permanentes las manifestaciones de cariño a las mismas y ya no le abrumo más, es 10 de mayo, es Día de las Madres, si usted es mamá la felicito, le mando el más grande de los abrazos y los deseos de que retome su poder en la casa ya que solo con el control de una mamá, empezará nuestra paz y no de otra forma, ni en otro lado, y si usted tiene una mamá, le mando una doble felicitación con la recomendación de que la cuide para que luego no la ande llorando.

Con esa importancia que se le da a la madre es obvio que este México, muchos de nuestros políticos, parecen huérfanos y, al no tener madre, pues difícil será que algo les preocupe…

INAUGURAN SEMANA DE SUSTENTABILIDAD EN LA UAT… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inauguró las actividades de la Semana de la Sustentabilidad, evento que se desarrollará del 9 al 13 de mayo, con el propósito de difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU y lo realizó con la presencia de manera virtual, del Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, así como de la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado.

Al poner en marcha los trabajos, el Rector Guillermo Mendoza dijo que las actividades forman parte de la responsabilidad de la UAT en el tema del cuidado del medioambiente, compromiso que está plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional de la casa de estudios.

“El mundo enfrenta grandes retos y desafíos que requieren acciones contundentes, los universitarios no podemos retraernos, por ello, los invito a formar parte de este plan de desarrollo sostenible en el que juntos nos comprometemos a ser agentes de cambio y agentes trasformadores, que son necesarios para dejar a las futuras generaciones un mundo en las mejores condiciones posibles mediante la enseñanza, la investigación y el liderazgo social”, indicó.

Puntualizó que ese evento, organizado a través de la Dirección de Sustentabilidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado, sentará un precedente que servirá para la construcción de una Universidad sustentable. Posteriormente, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dictó la conferencia virtual “Los ODS y el papel de las universidades en el desarrollo sostenible”, en donde destacó que ese concepto nació a nivel internacional a raíz del abuso que se estaba haciendo de los recursos naturales, y que, a partir de esa declaración, se estableció el compromiso de los países de cuidar el medioambiente.

El diplomático mexicano sostuvo en su ponencia que el desarrollo sostenible encierra un pacto en el que las generaciones actuales tienen el gran compromiso de proteger y velar por que el medioambiente no se destruya. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son considerados como la hoja de ruta de la humanidad hacia el desarrollo sostenible a nivel mundial hacia 2030”, asentó. Por otro lado, manifestó que las universidades son generadoras de conocimiento y talento, y que en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 es fundamental que enseñen, investiguen y promuevan el enfoque de desarrollo sostenible.

La presentación del evento estuvo a cargo de la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, Directora de Sustentabilidad UAT, quien dio la bienvenida a este encuentro que busca la participación de toda la comunidad en el desarrollo sostenible.

En otras actividades de la Semana de la Sustentabilidad, se realizó el foro “Percepción universitaria del manejo sustentable del cocodrilo de pantano en la zona sur de Tamaulipas”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. De igual forma, en la Escuela Preparatoria Núm. 3 de la UAT, en Ciudad Victoria, se llevó a cabo el evento “¿Qué tan sustentable soy?”.

La programación continúa el martes 10 de mayo, a las 9:00 horas, con el evento “Infografías x los ODS”, a través de Facebook Live; el miércoles 11, a las 10:00, está programado el “Foro con Especialistas en los ODS”, en el sexto piso del Edificio de Gestión del Conocimiento del Centro Universitario Victoria; y a la una de la tarde, de manera virtual, la actividad “Ponte la Verde (Soy sustentable, soy UAT)”, movimiento en pro de la sustentabilidad universitaria. Para el 12 de mayo, de 9:00 a 13:00 horas, está programada la Encuesta Universitaria ODS, enlace a la encuesta My World, de manera virtual; en el mismo horario, la actividad “Visita ODS: Conoce la Agenda 2030”, con visitas a las dependencias de la UAT; y el viernes 13, el panel “X los ODS”, a las 12:00 horas, en el Centro de Excelencia de Victoria, y que se trasmitirá también por Facebook Live y Microsoft Teams, al igual que se llevarán a cabo los eventos sustentables y la premiación del concurso de infografías.

RECONOCE GOBERNADOR A LAS MADRES… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca felicitó y reconoció a todas las mamás tamaulipecas con motivo del Día de las Madres, a quienes reconoció como las responsables de haber mantenido unido y fuerte a Tamaulipas en los momentos más difíciles que ha atravesado la entidad.

García Cabeza de Vaca celebró esta fecha de manera anticipada en Nuevo Laredo junto a mamás y trabajadoras de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas en esta ciudad, a las que también destacó por su papel fundamental para atender y contener la pandemia de Covid-19.

«No es la primera ni la segunda vez que lo digo, quienes han mantenido unidas a nuestras familias y de pie a nuestro estado, han sido las mujeres valientes, las mamás tamaulipecas. Y qué mejor manera de hacerles un reconocimiento que a través del sector salud, con esta situación tan compleja y difícil que pasamos con el tema de la pandemia, lo que se convierte en un doble reconocimiento para cada una de ellas», dijo.

García Cabeza de Vaca agradeció el trabajo y entrega de las mamás que conforman el sector salud de Tamaulipas y a todas aquellas que educan en valores para continuar fortaleciendo a la familia como pilar de la sociedad.

