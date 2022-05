Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los debates con el formato actual son para quienes tienen flojera o no se les da con éxito el trabajo en las colonias, ejidos, con los empresarios y los grupos de trabajadores, por eso el grito en el cielo, ante la posibilidad de que entre los aspirantes a la gubernatura no se lleve a cabo este ejercicio el próximo domingo, lo puso la gente de Arturo Diez, el candidato naranja, quienes ven reducirse la oportunidad de que su gallo pueda repetir cuantas veces sea necesario que ha recorrido los 43 municipios del Estado.

Hasta la noche de este lunes, la información oficial desde el IETAM, es que habrá debate, lo hacen con la firme convicción de que es el camino adecuado, la extraoficial es que el candidato de Morena ya hizo manifiesta su decisión de no participar o por lo menos que está analizando seriamente el asunto.

Ahora, aunque llegue o no llegue el debate, no espere mucho del mismo, la primera oportunidad la desperdiciaron todos los candidatos y no porque se hayan declarado una guerra de descalificaciones antes que de propuestas sino porque ni en eso debatieron y porque esos formatos no dan para mucho, no es posible conocerlos, ni sus proyectos tampoco, en pocos minutos de participación que tienen.

Lejos de llorar, la verdad es que no necesitamos debates sino la inteligencia de elegir gobernador sin importar su color sino su fama, su historia, los resultados que han dado y no en cómo se pueda lucir en 20 minutos, como en muchas ocasiones le insisto, la apuesta es bastante grande como para no entrarle al tema de la política, la apuesta son sus hijos, pero también usted, su familia, vecinos, todos…

Otra realidad es que se tambalea el segundo debate, porque ni Américo ni el Truko lo necesitan, ellos andan en la calle gestionando el voto, ambos con eventos bastante participativos de parte de la ciudadanía por lo que parece innecesario que se expongan a que el candidato naranja amanezca de buenas y pegue un buen golpe que en cinco segundos de fama pueda gestionar más votos, sufragios que a los otros dos les han costado dos meses de ardua chamba.

Por lo demás, recuerde que seguimos en esto que ellos llaman política por lo que guarde la calma, no pelee, no se deje de hablar con sus amigos o vecinos, menos con sus hermanos o familia, tampoco bloquee a nadie en sus redes sociales, las campañas terminarán pronto, en menos de dos semanas y después de las mismas le apuesto lo que quiera a que verá a miembros prominentes de todos esos partidos comiendo o cenando juntos en lugares caros mientras el pueblo se sigue destruyendo, porque mientras que los de abajo hacen reales sus peleas los de arriba se arreglan.

Y si, pobre Arturo, a como se ven las cosas parece un hecho que se esfuma la posibilidad de que se convierta en el rey del meme de esta campaña política.

Y QUE SE DIJO EN LAS CAMPAÑAS… EL TRUKO les tomó protesta a simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional en Matamoros, que se sumaron a una amplia red integrada por miles y miles de ciudadanos de este organismo político, además del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para representar a César Truko Verástegui y defenderán el voto de los tamaulipecos el próximo 5 de junio.

“Gracias por hacer suyo este proyecto de paz, salud, seguridad y desarrollo económico, gracias por su amor a Matamoros y a este Estado, gracias por caminar a mi lado, juntos defender a Tamaulipas”, afirmó César Truko Verástegui al tiempo de tomarles protesta a los asistentes.

Contando con la presencia como invitado especial del amigo de todos los tamaulipecos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, el candidato a la gubernatura por la Coalición “Va por Tamaulipas”, exhortó a los presentes a dar su mejor esfuerzo al entrar a la recta final del proceso electoral.

“La victoria es nuestra, es de todos pero no debemos confiarnos, ya falta muy poco, demos todo nuestro esfuerzo y más para alcanzarla con la fuerza que nos da la razón; juntos hagamos de Tamaulipas el mejor lugar para vivir”.

También hablo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a favor de El Truko, “En esta elección del 05 de junio no solo se juega la gubernatura de Tamaulipas, lo que está en juego es la seguridad, paz y tranquilidad de los tamaulipecos, esto se logrará defendiendo, con el voto, nuestro estado de las políticas fallidas de la 4T”,

“Tenemos un excelente candidato. Lo he escuchado debatir, lo he escuchado argumentar, lo he escuchado contestar cuestionamientos a los medios de comunicación en relación a las acciones y propuestas en temas de seguridad, de agua, de empleo e inversión; él si es la opción para Tamaulipas”, aseveró Cortés durante al dirigir algunas palabras hacía los militantes asistentes al evento del día de ayer.

Marko Cortés mencionó que Tamaulipas el tema de seguridad el estado ha avanzado mucho. Le recordó a los asistentes los años cuando después de las 10 de la noche había toque de queda implícito y nadie podía circular por las calles y carreteras libremente. Comento que de la mano de la actual administración se ha avanzado y, aunque falta mucho por hacer, el mantener mano firme y continuidad es lo que asegurará la seguridad de los tamaulipecos.

AMÉRICO A TRAVÉS DE SU Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero, solicitó al Instituto Electoral de Tamaulipas acreditar a militantes y compañeros para vigilar el resguardo de las boletas electorales porque no confían en la Policía Estatal. También advirtió que ‘pondrán lupa’ para seguir las rutas para su distribución a los 22 distritos electorales.

Al participar en rueda de prensa con el doctor Américo Villarreal Anaya en este municipio, el Delegado de Morena explicó que una vez que llegaron las boletas que serán utilizadas en la jornada electoral, éstas quedaron en resguardo en la bodega del IETAM.

“Efectivamente ya llegaron las boletas, están resguardadas en bodega y nos informaron que iba a estar la policía estatal. No le creemos, como se escucha bien y por eso, acreditamos a algunos militantes y compañeros para que estén ahí al cuidado de ellas”.

Adelantó que también van a “solicitar que nos permitan acreditar a 22 representantes que sigan las rutas para la distribución en los 22 distritos electorales de Tamaulipas”. O sea, pondrán lupa al reparto y las sedes de los Consejos Distritales Electorales.

A ese respecto, el candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, el doctor Américo Villarreal Anaya, recordó que la vez pasada al IETAM ‘se le perdieron’ 150 mil boletas.

Y es que explicó que se debe cuidar al máximo la cadena de custodia, porque en ese caso “150 mil boletas si se pierden, son 10 puntos electorales. Y si tenemos una ventaja de 24 (puntos) ahora, si se nos pierden 150 mil boletas que aparezcan el día de la elección ya direccionadas, pues entonces sacaron 10 puntos sin que sea la voluntad social, sin que sea la voluntad democrática”, advirtió.

Eso, hizo hincapié, “es otra vez el gobierno que ya no queremos, y que estaremos muy atentos en que la autoridad no pierda las boletas porque entonces qué estamos haciendo en este proceso electoral”, cuestionó.

