Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la celebración del Día del Maestro, fecha en la que los profesionistas reciben un estímulo económico denominado “bono”, diversos maestros reconocieron que este importante beneficio fue gracias a la gestión del ex secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Para quienes ejercen la labor educativa, el 15 de mayo es la mejor quincena de todas las del año precisamente porque se recibe ese atractivo bono que se logró producto de una gestión sindical que se mantiene a la fecha.

“Es la mejor quincena del año, es el mejor bono de todos, y es el último que se consiguió como una conquista sindical y también lo tengo que decir de manera clara, fue el maestro Arnulfo quien consiguió el ultimo bono, que es el que cobramos hasta la fecha”.

Por su parte la maestra Dulce Fuentes que imparte la materia de Historia en la escuela secundaria 9 Club Rotario Tamaulipas en la colonia Vamos Tamaulipas, dijo que “hoy quiero felicitar y agradecer a un gran maestro, líder y amigo del magisterio tamaulipeco, el profesor Arnulfo Rodríguez quien siempre apoyó a los maestros, prueba de ello es que durante su gestión obtuvo un logro histórico al conseguir un bono del Día del Maestro que a la fecha seguimos percibiendo, gracias por preocuparse y ocuparse del bienestar; mi reconocimiento por su arduo trabajo en bien de la educación. Ha dejado usted una huella imborrable en el gremio magisterial”.

También maestros jubilados se sumaron a estas expresiones de reconocimiento a la gestión de Rodríguez Treviño en la Sección 30. “Fue un gran gestor del magisterio tamaulipeco, hombre honesto, de palabra y gran amigo de los maestros de Tamaulipas; en su periodo, del 2008 al 2012 gestionó aumento de bonos y bonos en favor de maestros activos y jubilados”.

Rodrigo Tavares, dirigente de maestros jubilados en el Estado, recordó en esta fecha a tres grandes maestros a los que se reconoce por su labor sindical en la Sección 30: “Al maestro Reginaldo Elizondo, un gran gestor del magisterio, que ya no está con nosotros; al maestro Filemón Salazar Jaramillo, otro ilustre ex secretario que gracias a él se lograron plazas federalizadas, y cómo no reconocer a un ilustre secretario, Arnulfo, un gran gestor y líder reconocido porque logró que el bono de los maestros que nos otorga el gobierno, que era de 600, se incrementara a 2 mil 200 pesos”.