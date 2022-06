Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas El alcalde morenista con licencia de esta ciudad, Carlos Peña Ortiz, “agradeció” al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca que girara una orden de aprehensión en su contra como “regalo de graduación” de la maestría en Administración Pública de Harvard.

Enfundado en una cuera tamaulipeca, que porta sobre la toga, durante la ceremonia de titulación de la prestigiosa universidad estadunidense, Peña publicó un video en sus redes sociales en el que acusó a la Fiscalía General tamaulipeca, que encabeza Irving Barrios, de conducir sus acciones con criterios políticos, antes de las elecciones para gobernador del 5 de junio.

“¿Cómo la ven Tamaulipas? El gobernador como regalo de graduación me mandó una orden de aprehensión. Después de un año de pedirle que me enseñen las carpetas. Después de un año de que no me pudieron citar correctamente.

“Después de un año de que llevan un procedimiento en el que la Fiscalía participa electoralmente, quieren, ahora darnos una orden de aprehensión, a un servidor, y a muchos que participamos en este movimiento, solo por pensar diferente”, dice sonriente en tono irónico, el edil con licencia.

El pasado 24 de mayo, el alcalde reynosense de Morena solicitó inesperadamente licencia en el cabildo, y a los dos días se supo que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas había tramitado una orden de aprehensión expedida por un juez de control por uso de recursos de procedencia ilícita, relacionadas con la adquisición de ranchos y de la transferencia que Peña recibió por un millón de dólares.

Sobre las acusaciones, el morenista señaló en el video grabado desde Cambridge, Massachusetts, que su familia puede justificar los recursos con los que cuentan desde hace 100 años, a diferencia del gobierno del Estado” que no podría comprobar “lo que hizo en este sexenio”.

Peña Ortiz pidió a la ciudadanía que en las elecciones del domingo próximo vote en favor de Américo Villarreal Anaya, que encabeza la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, PT y Verde.

“Yo solo les quiero pedir que busquemos juntos un nuevo amanecer en todo Tamaulipas. Que trabajemos por la esperanza, la prosperidad y la seguridad de nuestro estado, a que podamos juntos construir ese Tamaulipas que todos queremos”, dijo. (Luciano Campos Garza/Apro).