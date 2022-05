Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nomás porque unas dan ganadores a los de guinda y otras a los azules, con diferencias abismales, las encuestas que se publican nos hacen caer en la tentación de pensar que son hechas a la medida, que quien las paga manda y coloca sus números a conveniencia.

Razones para pensar así son miles, por ejemplo, es imposible que el pensamiento, las filias, la voluntad de votar en contra o por un candidato o partido político estén relacionadas con las siglas de la empresa encuestadora, y las sospechas crece en estos días en los que está casi definido por quién votará el ciudadano, es decir, ya todas las encuestas deberían ser muy parecidas.

Obvio, alguien miente, o quizá los dos, tal vez los ejercicios que se han aplicado se han hecho al gusto del cliente y con un manejo parcial y tendencioso de la información que se obtiene, pero, además, no solo mienten en las encuestas, también en el facebook, twitter, whatsapp y otras redes sociales, todos los días se sube información falsa con la idea de dañar al enemigo político, de acusarlo de corrupto y cosas parecidas.

Por ejemplo, los seguidores de Américo mienten tan burdamente que suben “información” al facebook en sentido de que El Truko puede ser sustituido como candidato del PAN, lo hacen como que no prende en el electorado y quien sabe cuántas cosas mientras el abanderado de Va por Tamaulipas se da gusto bailando, en caminatas y reuniones con obreros, campesinos, liderazgos empresariales.

También los seguidores de El Truko caen en excesos y dicen que el candidato guinda es un peligro para todos, tergiversan algunas declaraciones para hacerlo caer del ánimo de la gente como eso de que correrá burócratas o quitará compensaciones cuando sus dichos son en sentido contrario.

De quién miente en las encuestas pronto nos daremos cuenta, por tanto, no debe preocuparnos de más, hay que entender que los números que se dan a conocer son producto de que estamos en una contienda política donde los candidatos andan en busca de conquistar el voto y ya, quizá no sea la mejor manera, pero en fin, ese es problema de ellos.

Lo que si debe preocuparnos es qué pasará con los otros señalamientos que han sido graves, si todo terminará en nada o si se llamará a cuentas a cada uno de los señalados, si por lo menos se investigarán las cosas a fondo hasta dar una explicación convincente sobre todo lo que se ha dicho.

Lejos de las encuestas los panistas dicen que van a ganar, que tendremos un gobernador azul que le dará continuidad a la paz que se ha logrado y sustentan sus dichos con fotografías, videos y acciones en sus actos de campaña más las condiciones del Estado en esa materia.

Obvio, Morena también dice que Américo será el gobernador, afirman que tienen muy arriba las preferencias en 9 de los 10 municipios con más población, donde se concentra el 80 por ciento de los votos, que si acaso Tampico se ve apretado.

Claro es, cada candidato, cada equipo, puede hacer las sumas que prefiera, el PAN por ejemplo, saca los números de la última elección y en ellos observa que con la coalición que lograron con el PRI y PRD será suficiente para revertirlos, incluso que las sumas de personajes que han hecho en Matamoros, único municipio donde les fue mal, se podrán cambiar las cifras a su favor.

Y Morena afirma que ahora gobierna los municipios más poblados, que las estructuras son más que generosas, y aumenta su entusiasmo cuando ven el atractivo que tiene el presidente por todos los apoyos que reparte la federación.

Y si, al final, con las sumas de Morena y los dichos del PAN pasará lo mismo que con las encuestas, ambos se van a desvirtuar o confirmar el día de la elección, el domingo 5 de junio, solo hay que dar tiempo al tiempo y por ello le pregunto, ¿quién ganará?, la verdad es que no debería importarnos si es Morena o el PAN sino realmente estar pensando en Tamaulipas, en que ganemos todos…

Y QUE DIJERON LOS CANDIDATOS… EL TRUKO, el candidato a la gubernatura del estado de la alianza “Va por Tamaulipas”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, César Verástegui, sostuvo un encuentro con integrantes de los sindicatos representados por la CTM, a quienes invitó a ir juntos por el triunfo electoral este próximo 5 de junio.

Al solicitarles el voto, afirmó que es un hombre de palabra, que viene de la cultura del esfuerzo pero que tiene una idea clara de lo que Tamaulipas requiere para convertirlo en una entidad con desarrollo y posibilidades para todos.

Ante los obreros cetemistas expuso la necesidad de luchar por mantener en el estado los logros que se han alcanzado principalmente en materia de seguridad; y se comprometió a resolver los problemas que aquejan esta región como los problemas con la salinidad del agua potable.

“He tenido oportunidad de platicar con muchos empresarios, sobre el problema del agua, ustedes han sido testigos que muchas empresas necesitan agua suficiente y de buena calidad para que haya más inversión”, señaló.

En este sentido, se comprometió a atraer inversión para el puerto, que genere empleo y derrama económica y sobre todo a que tengan seguridad social con atención médica de calidad y disposición de medicamentos; además a reparar el dique del camalote para que la zona conurbada cuente siempre con agua dulce; también a condonar los adeudos con COMAPA y a dar solución a los problemas de escrituración de sus terrenos, así como regalarles predios a quienes cumplan ciertos requisitos.

Manifestó que, con su propuesta, Tamaulipas recuperará los programas e incentivos, que permitían a la gente su bienestar y que fueron cancelados por la actual administración federal.

Estuvieron presentes también los sindicatos de petroleros, transporte público, de la construcción y petroquímicos y le dijeron que “en el sector obrero no hay reversa ni para agarrar vuelo, somos priistas y los priistas nos comprometemos a llevarlo al triunfo este cinco de junio, porque con el Truko se construirá el Tamaulipas que todos queremos, sólo les digo una cosa más, el Truko será nuestro próximo gobernador”.

AMÉRICO DIJO que en el gobierno de Tamaulipas no habrá gastos superfluos “no puede haber vanidades en la administración”, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya, ante profesionistas a los que les dijo que será un gobierno atento para gestionar, impulsar, participar y buscará financiar las soluciones que manifiesta la sociedad.

En un encuentro en el que estuvieron líderes de las diferentes profesiones en esta frontera, el candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, explicó que lo anterior forma parte del principio de austeridad que será compromiso en su gestión.

Y es que, explicó que el gobierno tendrá el dinero suficiente para cumplir con las responsabilidades que se le asignan en las diferentes áreas del desempeño, “nada que lo limite, para poder responder a lo que se le encomendó, que sea atento con los maestros, los trabajadores de la salud, con todos”.

Y fue más allá, pues esa suficiencia presupuestal tampoco significa gastos superfluos: “no puede haber vanidades en el gobierno de una nación o de un estado para poder canalizar todos esos recursos al bienestar social. Se pueden hacer extraordinarias obras como las que nos muestran a nivel federal, que sin endeudarnos y con un gobierno que no admite la corrupción y una administración eficiente, estamos haciendo grandes obras de infraestructura y así será en Tamaulipas”.

Otro de los principios además de contar con un gobierno con liderazgo, austero, capaz, es un gobierno honesto que no va a aceptar moches, sobre todo porque los actuales “han tenido la desfachatez de pedirlos abiertamente”.

Antes, al hablar sobre un gobierno con liderazgo, les explicó que no será impositivo y no será el gobierno de un mandatario, sino que será “un guía que concilia”, en eso está basado este cambio, esta transformación y es lo que significa la esencia de la democracia participativa, “que nos escuchemos”, máxime que ahora el gobierno no puede aplicar soluciones con su propio trabajo, sino que para poder atender las circunstancias requiere la intercomunicación.

“Un gobierno atento de gestionar, participar, impulsar y en la medida de lo posible, financiar las soluciones que manifiesta la sociedad. Ante todo, que cada uno de sus servidores en sus acciones demuestren un profundo amor por Tamaulipas y su gente”.

