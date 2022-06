Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por lo menos 163 millones de pesos, que es el financiamiento público a los partidos, nos ha costado la elección de gobernador a los tamaulipecos, sin contar lo que gastan el INE y el IETAM que son otra buena cantidad ya que se trata de boletas, fiscalizar partidos, mediar entre los mismos o aplicar la ley, capacitación, papelería, documentos, horas de trabajo y muchas cosas más.

Sobre ese monto hay que agregar todo lo que pudieron adquirir los candidatos o partidos políticos en donaciones o financiamiento privado, según la ley cada uno de ellos podía gastar hasta los 147 millones de pesos para la campaña, quizá no se acerquen ni poquito a ese límite, pero como dice Felipe, haiga sido como haiga sido, se trata de un mundo de dinero lo que se invirtió en las campañas como para tirarlo a la basura.

A qué vienen tantos números, pues a que la democracia es demasiado cara como para permitirnos el lujo de no ir a votar, de no decidirnos por un candidato de los tres que aparecerán en la boleta, más aún, con el atractivo de que será una elección muy rápida, ya que por los protocolos de salud y las condiciones de la elección así tendrá que ocurrir, solo es una boleta, solo es una urna.

Hay otro atractivo, los tres candidatos hicieron muchas promesas y más esfuerzo, es decir, está vez si hay donde elegir, ya sea por convencimiento o, aunque sea por odio, pero lo hay por lo que no debemos quedarnos en casa, además se trata de escoger a quien le daremos poder y presupuestos, a quien le confiaremos el futuro nuestro y de quienes nos rodean.

Por eso le repito, vamos a votar, hacer que tanto dinero que le hemos aportado a la democracia valga la pena, pero no solo eso, que el domingo sea una fiesta, una de esas reuniones en las que nos preparamos para algo mejor, porque ese debe ser el compromiso, y si, ya después de elegir, después del domingo, unirnos con el ganador, para exigir, para proponer, para gestionar, para señalar, ya que solo de esa manera podremos salir adelante en nuestros problemas, de verdad, vaya y vote para que el compromiso del gobernante electo sea mucho mayor al que han tenido todos los gobernantes del pasado que, créalo, ya hace falta.

DE COVID Y COSAS PEORES… el CBTIS 24 cerró sus puertas por un brote de Covid, la versión real del número de casos pocos la conocen por lo que los números habremos de omitirlos, y no son tan importantes, lo realmente alarmante es la forma como nos hemos relajado todos, el número de casos va a la alza lo que nos lleva obligadamente a reflexionar sobre que medidas tomar para evitar el regreso a los encierros o suspensión de clases en otras instituciones.

Es, hasta cierto punto, normal lo que ocurre, tarde o temprano iba a suceder, el comportamiento mundial así lo señala, hasta en Europa se cerraron escuelas después de sus reaperturas, lo que sigue es atender medidas, comprender que no hemos acabado con el virus, seguir con el lavado de manos, uso de gel, cubrebocas en espacios cerrados, no tocarnos la cara y, sobre todo, no olvidar vacunarnos que es lo que ha salvado vidas.

Pero el Covid solo es nuestra realidad, lo que debe preocuparnos es lo que pudiera afectarnos en un futuro cercano, tanto encierro y aislamiento provocó que las defensas de los niños bajaran y se hicieran vulnerables a otros virus, a otras bacterias, hasta a los piojos, no son inventos, en las escuelas ya se observan esos problemas, es más, ¿no le suena eso de viruela símica o hepatitis aguda infantil o juvenil?.

Urge, de verdad que urge, que la Secretaría de Salud actúe, que de las recomendaciones pase a las acciones antes de que el Covid y esas cosas peores nos alcancen y nos metan en otro predicamento…

OFRECE UAT DOS NUEVAS MAESTRIAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió dos nuevos programas de posgrado que iniciarán el próximo ciclo escolar de agosto 2022 de esta casa de estudios: la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Maestría en Ciencias con Orientación en Trabajo Social.

Los programas educativos fueron aprobados recientemente por la Asamblea Universitaria a solicitud de la Secretaría de Investigación y Posgrado, teniendo como marco las políticas del Plan de Desarrollo Institucional que impulsa el Rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, en el sentido de ofrecer a la comunidad tamaulipeca programas de calidad y que sean acordes a las necesidades actuales de la sociedad.

La Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales con orientación en investigación será impartida en el Instituto de Ecología Aplicada (IEA), ubicado en Ciudad Victoria. Tiene como propósito generar cuadros especializados que respondan a los retos que enfrenta el planeta en el tema medioambiental. La maestría tiene una duración de dos años y, de acuerdo con la convocatoria, su fecha límite para la recepción de documentos es el 12 de julio de 2022.

Para más información, escribir al correo sgmora@docentes.uat.edu.mx, acudir a la página de Facebook del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT o llamar al teléfono conmutador 834 318 1800, extensiones 1605 y 1613.

La Maestría en Ciencias con Orientación en Trabajo Social se impartirá en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) ubicada en el Centro Universitario de Victoria y tiene como propósito formar profesionistas con competencias en el diseño, aplicación, gestión y evaluación de proyectos que generen acciones alternativas e intencionadas para la satisfacción de las necesidades sociales y humanas básicas con una perspectiva multidimensional, transdisciplinaria, humanista y sustentable. Está dirigida a profesionales del área de trabajo social, ciencias sociales y otras afines.

La recepción de documentos tiene como fecha límite el 24 de junio de 2022. Las personas interesadas pueden escribir al correo cmts.uatscdh@uat.edu.mx, llamar a los teléfonos 834 318 1800 y 834 318 1730, extensión 2244, o contactar mediante las redes sociales de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

