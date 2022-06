Por Agencias

Coatzacoalcos, Veracruz.- Las fuerzas armadas tendrán a su cargo los proyectos estratégicos de desarrollo del país para evitar que “zopilotes” se queden con el patrimonio que hoy se construye para los mexicanos, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No vamos nosotros a estar trabajando e invirtiendo para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es del pueblo de México, eso ya se acabó, ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos”, aseveró el mandatario al encabezar la supervisión de avance en la modernización del puerto de esta ciudad, pieza central para el Corredor Interoceánico, que conectará el Golfo con el Pacífico.

Consideró que sólo las fuerzas armadas podrán garantizar el cuidado de este patrimonio nacional, a fin de que en un futuro no sean privatizados, así se harán cargo de gestionar proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transoceánico, y los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles, de Palenque y Tulum, las Islas Marías, entre otros.

Así, dijo, la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) estará a cargo del corredor del istmo, entre esto los parques industriales, la vía férrea que conectará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y las líneas de ferrocarril que conectarán esta zona con el Tren Maya y la frontera con Guatemala, así como el proyecto de Islas Marías; mientras que la de Defensa Nacional (Sedena) administrará el AIFA y otras terminales aéreas como la de Palenque y Tulum, el Tren Maya, entre otros.

Ya existe una empresa gestionada por la Sedena y, apuntó el mandatario, se creará una para la Marina.

“Todo manejado por una empresa de Marina. Esta decisión porque no queremos, toco plástico como si fuese madera (dijo mientras golpeaba con el puño el atril), no queremos que esto pase a las empresas particulares, no queremos privatizaciones. ¿Quién puede cuidar este patrimonio de los mexicanos? A los marinos de México les vamos a dejar esa empresa. Cómo el Tren Maya, el AIFA y otros proyectos a la Sedena”.

Desde este histórico puerto que cumple 500 años de su fundación y donde leyenda dice que muchos años antes Quetzalcóatl se embarcó a través del Río prometiendo regresar, el presidente destacó la importancia de que el país produzca lo que consume y sea autosuficiente en combustibles, energéticos y alimentos, particularmente en una situación como la geopolítica actual con consecuencias derivadas de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania.

“Frente a una crisis lo que protege es que se produzca lo que consumimos. Si estamos produciendo gasolinas y diésel, si tenemos energía eléctrica y alimentos podemos enfrentar cualquier calamidad; pero si somos dependientes, sólo imaginen el incremento en el flete de transporte marítimo, hasta diez veces más. Si nosotros producimos nos ahorramos ese flete porque tenemos alimentos y energéticos”.

Así, subrayó, aunque no le guste a sus opositores se empeñará en fortalecer a las empresas “fundamentales” del Estado para el desarrollo del país como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como lo dio a conocer ayer, a 323 kilómetros de distancia, en Salina Cruz, Oaxaca, al otro extremo del Istmo y cuyos puertos se pretende conectar con la vía férrea, el tabasqueño apuntó que así como se construirá una planta de licuefacción en Salina Cruz, se trabajará para tener otra en Coatzacoalcos.

El Corredor, apuntó, permitirá enviar y recibir distintos tipos de mercancía hacia el oriente, Asia, y a Occidente, Europa.

En el pasado el transporte marítimo se concentraba a través del Atlántico, llegando a México por el Golfo, pero hoy, con el despertar de Asia, en particular de China, la realidad es otra.

“Ahora es distinto ya despertó esa región, sobre todo China. Y ahora 70 por ciento de mercancías llegan por el Pacífico y sólo 30 por ciento por el Atlántico”.

Antes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dio la bienvenida al presidente y destacó la relevancia del proyecto del Corredor.

Desde que éste se anunció, dijo, ha crecido para el estado la inversión extranjera directa.

Y es que en 2019 la entidad recibió más de mil millones de dólares de inversión, y en el primer trimestre de este año la cifra fue de 571 millones de dólares, cifra más alta que la obtenida en el primer semestre de hace tres años. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).