Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En esta tensa jornada electoral la periodista Mary Jaramillo y la morenista Nora de los Reyes fueron agredidas por hombres encapuchados la esquina del 15 Yucatán de esta ciudad.

Cuenta Mary Jaramillo: “Hoy fuimos agredidas, asaltadas por hombres encapuchados, algunos de ellos portaban «gorras» de la Policía Estatal o «polinegros».

Ella hace responsable al Gobernador: “del robo de mi teléfono celular y del mal uso que puedan hacer de la información guardada en ese aparato, y de lo que en los días posteriores a la elección me pueda suceder. Que quede claro, no les tengo miedo”.

En su Facebook narra: “En el 15 Yucatán, compraban votos y daban folios, se tomó la imagen del lugar, nos retiramos y luego un sujeto nos lanzó una botella de cola”.

“La propietaria del sitio, una mujer de nombre Martha, operadora del PAN en ese barrio, le arrebató el teléfono celular a la Dra. Nora de los Reyes, se lo robó, así de simple.

Tratando de dialogar recibimos amenazas de muerte, que luego casi se hacen realidad pues fuimos copadas por tres vehículos sin placas, de uno de ellos, camioneta Ford doble cabina, se bajaron tres sujetos encapuchados, uno de ellos me lanzó un golpe a la cabeza, tratando de protegerme me giré hacía la izquierda y el golpe me lo plantó entre mi oreja derecha y las cervicales, afortunadamente con la mano abierta y al mismo tiempo metía la otra mano a mi bolsa, hurgando en busca de mi celular, debo decir que en el forcejeo, le bajé dos veces la capucha y se llevó sendos arañazos y varias mentadas de madre, aun así el sujeto logró su propósito, robó mi celular pensando que yo había grabado videos o fotos, ni una cosa ni la otra, pues yo solo iba de acompañante y sabía de los riesgos que corríamos”.

Añade Jaramillo que pondrá denuncia en instancia federal.

Dos.- ¿Datos del ganador? Américo nació en Cd. Victoria el 23 de mayo de 1958 (tiene 64 años) es hijo del ingeniero Américo Villarreal Anaya y de la profesora Beatriz Anaya Guerrero.

Su padre fue Gobernador de febrero de 1987 a febrero de 1993, y su madre Beatriz fue presidenta del Sistema DIF Tamaulipas en ese mismo periodo.

En razón del trabajo de su padre en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Américo creció en la Ciudad de México, cursando su secundaria en el acreditado Colegio Cristóbal Colón en los años de 1969 a 1972, haciendo su bachillerato en La Salle. Encaminó sus pasos a estudiar Medicina en la Universidad La Salle de donde egresó en 1981.

Es médico internista egresado del Hospital Nacional de Pemex, y ha cimentado su prestigio en medicina como cardiólogo egresado, en 1988, del Instituto Nacional de Cardiología.

En su sexenio el Gobernador Tomás Yarrington lo designó Director General del Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, que en rigor y justicia debería llamarse “Dr. Emilio Martínez Manautou”, pues fue personaje quien durante su Gubernatura creó impulso el referido nosocomio.

El 1 de septiembre de 2018 Américo Villarreal tomó protesta como Senador de la República, responsabilidad a la que solicitó licencia para postularse a la gubernatura del estado. En los hechos concluye su senaduría en 2024.

El abanderado de Morena está casado con la doctora María de la Luz Santiago Diez y es padre de tres hijos: Américo, Humberto y María.

Américo ha sido catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De 2006 a 2010 fungió como Subsecretario de Calidad de Atención Médica Hospitalaria y de 2011 a 2016 ocupó el mismo puesto en el área de especialidad en la misma institución en la capital de Tamaulipas.

Priista desde sus 25 años, en 2017, Villareal renunció al PRI, y fue invitado por el entonces precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, a contender por la senaduría de Tamaulipas en 2018, elección en la que contendió contra Ismael García Cabeza de Vaca, logrando ganar siendo Senador por primera minoría.

A Américo en su paso por el Senado de la República le correspondió presidir la Comisión de Salud, siendo además integrante de las comisiones de Energía, Marina y del Grupo Plural de Trabajo para el seguimiento a la pandemia del Covid-19.

Poco se conoce a los integrantes del equipo de Villarreal Anaya, en que figura como su vocero el periodista Francisco Cuéllar Cardona, así como tener el respaldo del reynosense ex senador de la república y ex presidente estatal del PRI, Oscar Luebbert Gutiérrez. Destaca también el apoyo que le da el ex secretario general de la UAT, MVZ Fernando Arizpe García. Tal es el perfil del doctor Américo. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com