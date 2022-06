Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La dirigencia de Morena informó que el próximo sábado 6 de agosto se realizará en esta capital el Congreso Estatal del partido para renovar las 12 carteras del Comité Estatal, aunque previamente habrán de celebrarse las Asambleas Distritales.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a Tamaulipas se le asignó el 6 de agosto para la celebración de su Consejo Estatal, de las 09 a las 17 horas.

El documento señala que el 30 de julio habrá asambleas en los nueve distritos electorales de Tamaulipas para la renovación de congresistas estatales, miembros del Congreso Nacional y del Comité Ejecutivo Estatal.

Morena informó que, a partir de la publicación de la convocatoria, se inicia el registro de aspirantes a Consejeros Distritales, plazo que tendrá fin el próximo viernes 15 de julio.

Quienes aspiren a ser congresistas de Morena deberán inscribirse en la fecha mencionada en la página de internet del partido y la CNE emitirá la lista de candidatos el 22 de julio.

La Comisión Nacional de Elecciones nombrará a la presidenta o presidente del Congreso Distrital quien será al mismo tiempo el Comisionado distrital designado y tendrá la responsabilidad de conducir y moderar los eventos, llevar a cabo las votaciones y cómputo de los votos.

“La renovación será un proceso democrático, transparente e incluyente, donde no se deje fuera a nadie. Así podremos reconocernos y respetarnos todos en las diferencias para centrar filas frente a la batalla contra las fuerzas conservadoras de cara a esta etapa de consolidación del Proyecto de la Cuarta Transformación”, indicó Morena en un comunicado.

El documento indica que el 17 y 18 de septiembre se realizará en la ciudad de México el Consejo Nacional Ordinario en donde se abordará la reforma estatutaria, la nueva integración del CEN y del Consejo Nacional.

“También, en este Congreso Nacional se actualizarán los documentos básicos de Morena para adecuarlos a la realidad de transformación que se vive en el país, reforzando los valores de: NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO”, destacó el CEN.