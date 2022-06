Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el arranque de esta semana al participar en Toluca en el encuentro “Unidad y Movilización para que siga la Transformación”, el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya dijo que se logró un triunfo histórico con el voto valiente y comprometido de más 731 mil tamaulipecos.

Escuchaban atentos al doctor Américo integrantes del Gabinete Federal, Gobernadores, líderes y legisladores. En el referido encuentro estaban también los gobernadores recientemente electos de Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo.

Ahí el doctor Américo Villarreal, en su turno al micrófono indicó que en Tamaulipas la elección no fue fácil: «En enfrentamos múltiples complicaciones y a un gobierno corrupto y coercitivo, que intimidó y llegó a la compra de votos con folios, pero no les alcanzó…de que se van, se van», aseguró.

Y contó Américo: «Los morenistas fuimos perseguidos por la policía estatal para que no acudieran a las urnas, pero los ciudadanos fueron muy valientes para enfrentar este reto y acudieron a votar por el cambio que llevará bienestar social a todas y todos los tamaulipecos».

En el inicio del mensaje del doctor Américo Villarreal, en el que cientos de asistentes corearon “es un honor estar con el doctor”, mencionó que se realizó una campaña exitosa con sentido humanista y austera, en que hubo un solo objetivo: engrandecer el desarrollo de Tamaulipas.

Villarreal Anaya detalló: «Logramos una votación histórica con más del 53 por ciento del padrón electoral, hemos obtenido una votación histórica con más de 731 mil votos», y explicó que se logró una campaña exitosa basada en la propuesta de un cambio, de una transformación y de un gobierno humanista para lograr un desarrollo con crecimiento y justicia social.

«En Tamaulipas estamos comprometidos con esta gran transformación, vamos a trabajar con ustedes», reiteró.

El doctor Américo Villarreal recordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador quien nos ha enseñado que la libertad no se implora, se conquista.

A este encuentro nacional morenista que marcó el inicio de la batalla electoral en los Estados de México y Coahuila, asistió casi todo el gabinete federal encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum; y más líderes del Movimiento Morena.

Dos.- Intensos, muy intensos están siendo los calores en Ciudad Victoria. Ahora el gran reto del nuevo gobierno estatal, que habrá de iniciar su trabajo el día Uno de Octubre es allegarse de un grupo de expertos en materia hidraulica para evaluar que es lo más conveniente para dotar de suficiente agua potable a esta ciudad capital: hay quienes han expresado que una alternativa es traer agua desde el Rio Guayalejo, otros señalan la conveniencia de seguir explorando el subsuelo cercano a Ciudad Victoria en busqueda del vital liquido.

Tres.- En este arranque de semana se desató el pleito en el Congreso de Tamaulipas: los legisladores se disputaron el control del microfono en la sede legislativa, hubo agresiones de fans de Morena contra reporteros, una legisladora de Morena dio el salto hacia la bancada del Partido Acción Nacional y se presentó una situacion que no tiene precedente : policías armados se apersonaron en el recinto legislativo para se dice «restablecer el orden». Todo esto parece ser el aviso de que como diría Cantinflas «se vayan a ir sucediendo cosas que antes no sucedian en estos lugares. NOS VEMOS.