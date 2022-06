Por Agencias

Armando Archundia fue designado como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje en la Federación Mexicana de Futbol, algo que ya se venía trabajando desde hace tiempo. Archundia, quien fue árbitro por 25 años, dirigió en dos Copas del Mundo y tiene la marca de más partidos dirigidos en la Primera División con 591, llega, asegura, cumpliendo un sueño, para el cual se preparó durante muchos años.

«Estoy feliz y emocionado de regresar a mi casa. Me gusta el arbitraje, soy un apasionado del arbitraje. Me siento emocionado, nervioso, como hace 16 años, cuando dirigí mi primer juego de Copa del Mundo de Alemania 2006», indicó.

El ahora presidente de la Comisión de Arbitraje, fue presentado por el mismo Yon de Luisa, presidente de la FMF, quien destacó su trayectoria. «Desde que hablé con Arturo Brizio nos pusimos a la tarea de buscar a la persona idónea para sustituirlo y nos fuimos por el perfil de Armando Archundia, por su experiencia como árbitro profesional».

Además de tener el record de haber dirigido 591 partidos en la Primera Divisón y ser el primer silbante en pitar cinco partidos en una Copa del Mundo, como lo fue en Alemania 2006, Archundia ha sido instructor de la FIFA.

Aparte de eso, es licenciado en Economía, en derecho y maestro en administración. «Queremos emprender un proyecto estratégico; haremos análisis y valoración en los siguientes meses, para definir fortalezas y oportunidades que tendremos para mejorar. Armando tendrá ojos frescos, nos ayudará mucho», manifestó De Luisa.

Armando Archundia no quiso comprometerse a nada en su primera aparición ante los medios de comunicación. Fue cauto. No prometió limpia, tampoco compromisos con nadie. «Sí, tenía el sueño de presidir el arbitraje y devolver mucho de lo que medio la FMF al ser árbitro».

Por ahora, todo sigue igual: «Haré un diagnóstico, hay áreas de oportunidad para crecer. La cuestión es mejorar continuamente. Platicaré con la gente que está en la Comisión de Árbitros, y después decidiremos».

No le da miedo, ensuciarse las manos, dijo: «He sido árbitro, seguiré siendo árbitro. Estaré de la mano con los árbitros. Estaré trabajando de manera híbrida y estaré siempre de la mano con ellos».

Como crítico del arbitraje, Armando Archundia siempre fue cauto, ahora lo verá desde otro sector: «Una cosa es lo que vemos desde fuera y ahora que estoy dentro haré un análisis para trabajar. Reitero, me estuve preparando por algún tiempo para ocupar este lugar. He escuchado la crítica, la seguiré escuchando». Aún no define si seguirá con los análisis arbitrales de cada semana, como lo hacía su antecesor: «Estamos en el análisis de eso y veremos si seguir con esos análisis es viable».