Por Agencias

Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Desde una de las regiones más pobres de país, la montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo seguro que “ya no habrá marcha atrás” en la transformación de México.

En una franca alusión a sus opositores y con miras al futuro político de la nación, el mandatario remarcó que al terminar su mandato se jubilará y “me voy a ir con la conciencia muy tranquila y con el deber cumplido”.

E inclusive auguró: Estoy seguro que la revolución de las conciencias va a hacer posible que ya no haya marcha atrás, no van a poder retrogradar, vamos adelante a seguir transformando a México.

López Obrador encabezó una reunión con autoridades locales de la montaña de Guerrero, donde también firmó un acuerdo para apoyar con recursos presupuestales a la Fundación Teletón, a fin de que se instale próximamente en esta región un centro de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad.

El mandatario destacó que es la primera vez que su gobierno brindará este recurso a una asociación civil, pues su empeño ha sido aportar los apoyos y programas sociales directamente a los beneficiarios, sin intermediarios a fin de evitar la corrupción y que el dinero no llegue a manos de la gente.

“El único caso, la excepción, fue Teletón, aquí dijimos ‘apoyamos a esta asociación civil’ y estamos muy contentos de haber actuado de esta forma, vamos a convertir estos sueños en realidad”, planteó a tiempo de comprometerse a regresar a la montaña guerrerense cada tres meses para, entre otros objetivos, revisar la construcción de caminos, trabajos para los que comprometió mayor presupuesto para los proyectos que terminen los recursos aportados.

Del mismo modo, destacó que Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, son las tres entidades del país en las que se brindan más Programas del Bienestar por parte de su administración. Se trata de los tres estados con mayores índices de pobreza.

En el caso de Guerrero detalló el presidente, hay 25 mil 698 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 20 mil 799 estudiantes de licenciatura y 269 mil 726 de educación básica reciben una beca para apoyar sus estudios, del mismo modo que los 129 mil 852 alumnos de bachillerato, la totalidad de la matrícula de ese nivel en el estado.

En la entidad ya funcionan o están en proceso de hacerlo ocho universidades del Sistema Benito Juárez, además que de las 9 mil 121 escuelas totales, se apoya a 5 mil 312, equivalente a 58 por ciento, con presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos, recurso que se entrega de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia.

Aunado a ello, en Guerrero se entrega una pensión a 292 mil 198 ancianos y a 38 mil 893 niñas y niños con discapacidad. En ese sentido, destacó que el gobierno estatal haya aportado casi 400 millones de su presupuesto para ampliar el apoyo a todas las personas con discapacidad en la entidad.

López Obrador dijo que también se apoya a 30 mil 844 hijas e hijos de madres solteras y a 155 mil 928 productores comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios con el programa Producción para el Bienestar, para entregarles de manera gratuita fertilizante.

“Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro gobierno. Hay quienes dicen que falta poco tiempo, (pero) no, faltan más de dos años, imagínense cuántas cosas más se van a hacer, si en menos de cuatro años, porque apenas el 1 de julio se van a cumplir cuatro años de nuestro triunfo, pero hasta el 1 de diciembre de este año cumplimos cuatro años de gobierno. Y después nos quedan poquito menos de dos años más, imagínense cuántas cosas vamos a llevar a cabo entre todos.

“Por eso no hace falta la reelección, no hay que olvidar el principio maderista de ‘sufragio efectivo, no reelección’, no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Yo termino, me jubilo y me voy a ir con mi conciencia muy tranquila y con el deber cumplido; y estoy seguro que la revolución de las conciencias va hacer posible que ya no haya marcha atrás, no van a poder retrogradar, vamos adelante a seguir transformando a México”. (Sergio Ocampo y Emir Olivares/La Jornada).