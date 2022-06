Por Agencias

Ecuador.- José Auad, candidato a la presidencia del club Emelec, no se retracta de nada de lo que dice. Ni siquiera cuando se trata de Hugo Sánchez, “el próximo técnico del equipo”, insiste vía telefónica desde Ecuador. Aún no tiene ningún contrato firmado, pero el empresario sostiene que el Pentapichichi, que no dirige a un equipo desde 2012, está por responder su propuesta económica y que sólo faltan detalles “como el sueldo y la casa donde va a vivir” para firmar un contrato de dos años después de las elecciones, aplazadas para los primeros días de julio.

La negociación, según Auad, la lleva a cabo su representante Ronald Terceros, quien quedó de llamarle en dos o tres días. Si Hugo acepta, el directivo tendrá que enviarle un precontrato ya firmado y los boletos de avión, para él y su agente, antes de las elecciones; “esa es la única condición que pidió”.

El candidato desestima a quienes lo llaman “charlatán” y “vendehumo” por sus promesas de campaña. “Lo dicen personas de la oposición, porque saben que están perdidos”, sentencia. Por el lado económico, su llegada no implica un problema, mucho menos cuando el pago es en dólares, refiere. “Es un técnico costoso, es cierto, pero lo puedo pagar sin problema”.

En el plan de Auad, el Pentapichichi tendrá como ayudantes a los ex futbolistas Juan Ramón Silva e Iván Hurtado, quien fuera su compañero en el Atlético Celaya. Además, el francés David Trezeguet fungirá como director deportivo, el montenegrino Dusan Dráskovic se hará cargo de las categorías menores y llegarán al menos cuatro refuerzos, “un central, un medio, un enganche y un goleador”, que podría ser Luis Suárez.

“Lo que quiero es romper el mercado con jugadores de jerarquía”, argumenta; “el futbol es marketing y hay que saberlo manejar. Seguramente un jugador que puede salir ahora en 500 mil dólares al exterior, se podrá vender en 3, 4 o 5 millones de dólares si pasó por las manos de Trezeguet o Hugo Sánchez. Hace poco le hice una propuesta a Suárez que salió en todos los diarios del mundo. En Sudamérica, el hombre que le puede pagar soy yo. Vamos a esperar su respuesta”.

Auad por ahora no explica el origen de los fondos. El único patrocinador que menciona es una aerolínea árabe. (Alberto Aceves/La Jornada).