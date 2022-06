Por Agencias

La próxima pelea de Saúl Álvarez ya tiene sede. Se ha hecho oficial que el «Canelo» (57-2-2, 39 KO’s) se medirá con el kazajo Gennady Golovkin (42-1-1, 37 KO’s) en la Arena T-Mobile de Las Vegas el sábado 17 de septiembre, pelea en la que el mexicano expondrá su condición de campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

El «Canelo» actualmente es dueño del fajín, en esa categoría, de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB).

Será la tercera vez que se enfrenten el tapatío y el kazajo. Empataron en 2017 y el «Canelo» se impuso en 2018. Ambas peleas fueron en Las Vegas, al igual que ahora.

1️⃣ 16 Sept 2017 ✔️

2️⃣ 15 Sept 2018 ✔️

3️⃣ 17 Sept 2022 🔜

It's only fitting the @TMobileArena in Las Vegas hosts the @Canelo vs @GGGBoxing trilogy 👊👊👊#CaneloGGG3 pic.twitter.com/TbWZ29vWmu

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 21, 2022