Por Agencias

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, se disculpó por el video que lo muestra ebrio en un yate luego de su triunfo en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: “Fue una mala fiesta que no supe controlar”.

En un comunicado emitido en redes sociales se pronunció sobre las imágenes que se hicieron virales tras su primera victoria del 2022 y la renovación de su contrato en la Fórmula 1.

El video del piloto generó gran revuelo en el mundo de la Fórmula 1. Las imágenes lo muestran en medio de una gran celebración en un lujoso yate, visiblemente ebrio, con dificultades para bajar una escalera.

En otros videos lo muestran “conviviendo” con varias mujeres. Ninguna es su esposa, por lo que se empezó a especular sobre alguna infidelidad.

Las grabaciones se hicieron virales en redes sociales y fueron motivo de burla, por lo que “Checo” decidió lanzar un breve comunicado para dar su versión de los hechos.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

“La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos el gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias”, cerró el piloto en su escrito, quien ese día también se dio un chapuzón con el ex presidente Felipe Calderón.

El piloto mexicano de 32 años se convirtió apenas en el quinto latinoamericano en ganar una carrera de Fórmula 1 en el Principado.

No solo estaba festejando su gran desempeño en Mónaco. A 48 horas de lograr su primera victoria en la temporada 2022, el equipo Red Bull anunció la renovación del contrato del piloto oriundo de Guadalajara para las próximas dos temporadas, hasta 2024.

Los videos de Checo Pérez lo mostraron celebrando un nuevo hito en la Fórmula 1 pues se transformó en el quinto piloto latinoamericano en ganar en Mónaco tras brasileño Ayrton Senna (6 veces), los argentinos Juan Manuel Fangio (2) y Carlos Alberto Reutemann (1), y el colombiano Juan Pablo Montoya (1).