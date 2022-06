Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Muy interesante la entrevista que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela tuvieron en la Ciudad de México con Santiago Nieto Castillo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, donde este señala que la mafia de ex senadores del ex Presidente Felipe Calderón encontraron en Tamaulipas su mayor fuente de saqueo en el sexenio de los Vientos de Cambio.

Vale decir que a la entrevista fue también invitado el afamado panista Roberto Gil, pero él no respondió.

Y explica Santiago Nieto, en el marco de la entrevista: «Los ataques en mi contra son porque están desesperados, porque la compra de votos no les alcanzó, y porque además saben que soy cercano al Gobernador electo Américo Villarreal Anaya.

“Y es que han de saber que dicho grupo calderonista creó la Alianza Federalista contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y desarrolló una estrategia con diversas facetas para prolongarse en el poder de Tamaulipas, pero no les alcanzó.

Y explica Santiago Nieto: La UIF, la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados y un Juez de control encontraron elementos para proceder contra Cabeza de Vaca. «Yo lo impute por 28 inmuebles en México y Estados Unidos, además de una empresa vinícola, un restaurante, ranchos, y campos de energía eólica».

Y da pormenores: «Como les falló el pronunciamiento de la Corte sobre el desafuero, buscaron una estrategia distinta para salvar la elección. Denostar a los que los imputaron. No denuncié a -Roberto Gil- porque solo era «el mensajero», dice Nieto al especificar que los ataques en su contra son porque están desesperados, porque la compra de votos no les alcanzó.

Santiago Nieto es descriptivo: Se les pegó, al quitarles la joya de la corona, el signo máximo de su corrupción, el gobierno de Tamaulipas.

Y le dijeron los entrevistadores: Reyes Mondrágón, el presidente del TRIFE, fue Secretario de Roberto Gil en la Secretaría particular de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, firmaba las promociones del PAN en el 2012 ante el INE y hay otros magistrados electorales que se prestan a vender su voto.

Y respondió Nieto: «Sí, deberá excusarse de conocer del caso, pero, además, no hay elemento alguno para pedir la nulidad de la elección. Los delitos que acusan son los que ellos cometieron. Que los actores judiciales desarrollen su acto conforme a derecho. La UIF podrá analizar los movimientos extraños financieros.

En suma, la elección de Tamaulipas está en el plano nacional, con el añadido que de los seis estados de la republica que tuvieron elección el domingo 5 de junio, es Tamaulipas donde un mayor número de ciudadanos concurrieron a las casillas de votación, a ejercer, credencial del INE en mano, el derecho de elegir a su gobernante. Tal hecho, mereció desde la mañanera un reconocimiento de AMLO a los tamaulipecos.

Dos.- Imparable la inflación. Los precios de los productos como frutas y verduras están en situación de que cada semana incrementan sus precios. ¿Razones? Que la guerra en Ucrania, que el calentamiento global, que el desabasto del agua, que la violencia que corre por todo el país. Necesitamos ya una paz y una tranquilidad más firmes. NOS VEMOS.