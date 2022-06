Por Agencias

Toluca, Estado de México.- La dirigencia nacional de Morena, los gobernadores en funciones y electos de este partido, además de quienes aspiran a la candidatura presidencial, sellaron este mediodía un pacto de unidad para fortalecer al partido y caminar de la mano para asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación en el 2024.

Tras refrendar su lealtad al presidente Andrés López Obrador, los dirigentes, gobernadores y liderazgos de Morena se comprometieron a anteponer sus intereses personales por los de la nación y prometieron mantener la cohesión para llegar fortalecidos al 2023 y 2024.

“Ninguna persona va a poder sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador; la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación es tarea de todas y todos nosotros, de todo Morena, por eso, no podemos dividirnos, no podemos olvidar el diseño original de este movimiento en cada plaza, porque Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México; Morena no le pertenece a nadie, Morena es del pueblo”, dijo Mario Delgado.

Aquí, en Toluca, uno de los últimos reductos que le quedan al PRI en el país, también se marcó el inicio de la organización de los trabajos para ganar las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México y así ampliar la ola guinda que va cubriendo el territorio nacional.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delegado aclaró que el candidato de este movimiento a la presidencia de la República se definirá a través de las encuestas, pues debe ser el pueblo quien determine quién debe representar al partido en esas elecciones.

Delgado también anunció que se emitirá una convocatoria para la renovación de las estructuras del partido para que a través de las Asambleas Estatales y luego el Congreso nacional sean quienes elijan, a más tardar en septiembre, a los nuevos órganos de dirección de Morena.

“No podemos seguir con esta contradicción, siendo una gran fuerza electoral, sin fortalecer la vida interna del partido; es momento de convocar a la reorganización interna con compromiso de unidad por delante”, acotó.

Indicó que la idea es realizar asambleas distritales en julio y agosto y un gran Congreso nacional en septiembre, mes en el que deberán renovarse todos los comités directivos, para tener un partido, renovado, organizado y listo para enfrentar los comicios del 2024.

También habló de la tarea que tendrán todos los militantes de tomar las calles y organizar asambleas informativas en todo el país para difundir la propuesta de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, la cual busca profundiza la vida democrática en el país y acabar con los despilfarros en los comicios.

Sobre la elección del Estado de México, Mario Delgado insistió en la necesidad de mantener la unidad dentro del partido y anunció que en diez días se emitirá una convocatoria para elegir al responsable la organización de los comités de defensa de la transformación a más tardar el 20 de julio, quien a la postre se podrá convertir en el candidato del partido al gobierno de la entidad.

En el acto estuvieron los tres aspirantes de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quienes hicieron uso de la palabra para refrendar su lealtad al presidente López Obrador y sellar el compromiso de unidad que se requiere en el partido.

También asistieron diez gobernadores en funciones emanados de Morena, tres gobernadores electos; senadores, diputados y alcaldes de todo el país y miembros del gabinete el gobierno de México.

Durante el acto, celebrado en la explanada del Teatro Morelos, donde se congregaron más de 10 mil asistentes, se escucharon porras a favor de cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial e incluso, sus seguidores colocaron mantas y hasta espectaculares sobre la carretera a Toluca para darles la bienvenida. (Israel Dávila/La Jornada).