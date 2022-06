Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay confianza en que los personajes que designe el Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para el proceso de entrega recepción en las dependencias, se apliquen a cumplir su encomienda a fin de que no les vayan a dar “gato por liebre”.

Cierto que todavía los del PAN andan con el cuento de tumbar la elección pero los datos contundentes, la lógica y la legalidad, dictan que el triunfo de AMÉRICO es cosa juzgada.

Si bien se sabe que quien asumirá como nuevo mandatario no trae la intención de arremeter en contra nadie tampoco se cree que vayan a encubrir irregularidades y menos ser coparticipe de la impunidad.

El reto es cumplir las expectativas que se generaron y, desde el arranque, mostrar consistencia en el impulso a Cuarta Transformación (4T).

Por lo pronto, es de esperar que quienes recibirán documentación de las áreas gubernamentales se percaten de que no pocos funcionarios se sirvieron del erario público.

Las revisiones exhaustivas vendrán después y no tardarán en descubrir determinados patrones que apuntan hacia la transa burda o encubierta.

Para no ir muy lejos y sin entrar a lo hondo, se comenta que vehículos arrendados y que se asignaron a funcionarios ya son de su propiedad.

Al parecer se desató la euforia por quedarse con los muebles ahora que los jerarcas tienen un pie en el estribo.

Quizá tal transacción no sea ilegal pero algo no está del todo claro y seguramente al tiempo saldrá.

Lo que se dice es que los jefes que aún despachan en el gobierno estatal se dieron a la tarea de “renovar” sus vehículos con refacciones, llantas y lo que se requería, utilizando recursos del presupuesto de su dependencia.

Es el caso de la camioneta de lujo que tripula una alta funcionaria de la Secretaría de Salud y que puede ser la constante no la variable.

A propósito de acciones cuestionables, alguien de esa dependencia tendrá que explicar por qué los almacenes están hasta el tope de diversos productos y no se distribuyeron, en tiempo y forma, en las unidades hospitalarias de municipios del estado.

Peor es que se haya dejado que vacunas antiCovid caducaran o estén cerca de eso, en lugar de aplicarlas y con ello salvar vidas.

También deben precisar porqué tuvieron embodegados diversos medicamentos y ahora que les quedan semanas para caducar los están enviando a las unidades de salud.

De modo que hay mucha tela de donde cortar en cuanto a las “disfunciones” que se dieron en forma deliberada en Salud y diversas secretarías.

Es reprobable que en su voracidad los altos funcionarios y aquellos que están en áreas claves de las estructuras quieren cargar con lo que pueden. Tan es así que al cierre del “año de Hidalgo” se aplican en la “operación hormiga”.

Sin salirnos del ámbito de las truculencias, guardadas las proporciones, lo que tampoco suena bien son las actitudes mezquinas de distinguidos promotores de la 4T.

Y es que si se trata trabajar por un objetivo superior en base a la unidad, hay que enfocarse a lo prioritario y no en la grilla oportunista y el culto de la imagen.

Lo común es que los políticos tradicionales sean incongruentes en tanto que son unos en el discurso y otros cuando se trata de actuar.

Esa inconsistencia se le da al senador de Morena, FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, al que todavía no le cae el veinte sobre la importancia de trabajar por un proyecto de nación.

Ya habíamos realizado el apunte, antes de las votaciones, de que LÓPEZ VARGAS parecía que andaba bien metido en el proselitismo pero no a favor del ahora Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sino en la promoción de su imagen.

Su manejo mediático era para ponderar reuniones y encuentros en los que disque informaba sobre su actividad legislativa y de gestión.

Previo a la Jornada Electoral se le vio menos ególatra pero al pasar ésta volvió a las andadas.

Sucede que el legislador solo tiene palabras para el autoelogio y ni por error se atreve a ver la realidad política en que está inmersa Tamaulipas.

Para no variar, FAUSTINO acaba de estar en el encuentro de dirigentes y referentes de Morena en el Municipio de Francisco I. Madero, en Coahuila. Y ahí, en su manejo mediático, ponderó lo suyo cuando tenía el deber moral de citar a su compañero de partido, mismo que a partir de octubre dirigirá a la entidad.

Cabe señalar que en el discurso que pronunció VILLARREAL ANAYA habló de la elección de estado que se tuvo que enfrentar para derrotar al PAN-Gobierno, en base a la movilización y la unidad.

AL CIERRE

El Presidente Municipal de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, atajó los rumores que hay sobre la intención de parte del Gobierno estatal, utilizando a la mayoría panista del Congreso, de “sustituirlo”.

“Son chismes; soy el Alcalde de Victoria; no vamos a permitir otro “pilarazo”, subrayó el munícipe, en alusión a que eso le hicieron a XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI para colocar en la Presidencia a PILAR GÓMEZ LEAL.

“Mi carácter no me lo permite; yo no soy “Xico”, con todo respeto”, remató…Así o más claro. Bien harían los que ya se van en entrar en sensatez.