Por Agencias

Ciudad de México.- El senador y coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que le “moratoria constitucional” anunciada por la alianza Va por México para frenar cualquier reforma constitucional proveniente del gobierno federal, es una medida “desesperada e irracional”.

En una serie de mensajes publicados en Twitter el emecista, cuyo partido ha declinado sumarse a Va por México, señaló que la moratoria constitucional no ayuda al país y los líderes de la oposición no han entendido que no se trata de rechazar todo lo que propone el presidente, sino de “construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos”.

Castañeda añadió en otro tuit que el MC en el Senado ha jugado “un papel fundamental” para frenar iniciativas regresivas del presidente, sin embargo, dijo “hoy nos manifestamos en contra de cancelar el debate y la deliberación, rasgos fundamentales de la democracia”.

En un tercer mensaje advirtió que el poder legislativo perderá su sentido si se cancela la discusión y el debate de los temas públicos del país.

Más tarde publicó un hilo en el que destacó que PAN, PRI y PRD confunden ser oposición con decir no a todo.

La moratoria constitucional que anunciaron, dijo, “es una simulación y un distractor de sus malos resultados electorales; hoy dicen oponerse a todo cuando ellos han apoyado al régimen en sus peores reformas constitucionales”.

Añadió que renunciar a ese poder, negarse a dialogar y anunciar su voto sobre algo que aún no existe, “es una actitud tan antidemocrática” como la del presidente al desestimar las iniciativas que se han construido desde la oposición.

“La cerrazón de Morena no se enfrenta replicando sus mismas prácticas”, subrayó.

El jueves pasado, Va por México -integrada por PRI, PAN y PRD- anunció que en lo que resta de la actual legislatura no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución que provenga del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su «intromisión» en las elecciones del 5 de junio y ante la “cerrazón” de su gobierno al diálogo.

Marko Cortés explicó que los legisladores de la alianza que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como en las Comisiones y Grupos de Trabajo, lo harán sólo en términos estrictamente institucionales e indispensables para dar buen curso y trámite al proceso legislativo.

Por su parte, el priista Alejandro Moreno, «Alito», sostuvo que la del 5 de junio “fue una elección de Estado” y propuso crear en el Congreso de la Unión una Comisión de Investigación sobre la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, “que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas”. (Apro).