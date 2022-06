Por Redacción

Ciudad de México.- El CEN de Morena y el mismo ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo rebatieron uno a uno los presuntos delitos que en conferencia de prensa, el PAN estatal, César “El Truko” Verástegui y su abogado argumentaron para impugnar la elección de gobernador, aludiendo a faltas públicas que en realidad fueron de su propia autoría.

(a)Señalan la intervención del crimen organizado, refiriéndose a la Columna Cívica Pedro J. Méndez por lo mismo que el PAN hace seis años fue acusado por sus ahora aliados del PRI.

b) refieren a los hermanos Carmona, cuya única irregularidad probada es la obtención de contratos por cientos de millones de pesos con el gobierno estatal panista.

c) Establecen que más de 100 “siervos de la nación” y mil beneficiarios de los programas sociales fueron funcionarios y representantes de MORENA en las casillas, pero al recordar que el INE fue quien seleccionó a los primeros, no los señalan como responsables.

d) Proyectan un audio donde aseguran que es un empleado de los programas sociales quien le exige a una adulta mayor votar por MORENA, pero ni se identifica a los participantes del diálogo y al final, de supuesta beneficiaria dice que no votará por quien le están mandando.

“El abogado Marco Antonio Baños Martínez dice que los funcionarios que intervinieron en mítines de la campaña pueden perder la calidad de “modo honesto de vivir” y no poder ser otra vez candidatos a cargo alguno; pero evade responder si es el caso del Gobernador García Cabeza de Vaca, a quien ya se le sancionó y multó por ese delito.

“También omite decir sí deberá excusarse de conocer del caso el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación Reyes Rodríguez Mondragón -hasta donde insisten llevarán la denuncia-, por haber sido funcionario de Felipe Calderón, de la bancada panista y proveedor del gobierno panista de Tamaulipas.

“Tenemos una idea preconcebida de lo que pueda pasar y que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral de Tamaulipas quien determine en última instancia”, pronunció el ex candidato Verástegui Ostos.

“Baños Martínez dijo que lo contrataron ‘para encontrar elementos de derecho para primero denunciar ante el tribunal estatal’ y con base a su decisión, en su caso, ir al Tribunal Federal”.

La respuesta del CEN de Morena es acompañada de extractos de una entrevista del programa LOS PERIODISTAS, con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con el ex titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, quien advirtió que la mafia de los ex senadores calderonistas encontró en Tamaulipas su mayor fuente de saqueo.

“Este grupo creó la Alianza Federalista contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y desarrolló una estrategia ilegal para prolongarse en el poder estatal, pero no les alcanzó.

“La UIF, la FGR, la Cámara de Diputados y un Juez de control encontraron elementos para proceder contra Cabeza de Vaca; yo lo imputé por 28 inmuebles en México y Estados Unidos, una vinícola, un restaurante, ranchos, y campos de energía eólica.

“Como les falló el pronunciamiento de la Corte sobre el desafuero, buscaron una estrategia distinta para salvar la elección. Denostar a los que los imputaron. No denuncié a Roberto Gil porque solo era el mensajero”, dijo Santiago Nieto al recordar que los ataques en su contra son porque están desesperados, “porque la compra de votos no les alcanzó y porque saben de su cercanía personal con el gobernador electo de Morena-PT-PVEM Américo Villarreal Anaya.

Se les pegó, al quitarles la joya de la corona, el signo máximo de su corrupción, el gobierno de Tamaulipas.

Por último, de acuerdo con Nieto Castillo -quien confirmó que ya ha platicado con Américo Villarreal-, no hay elemento alguno para pedir la nulidad de la elección. “Los delitos que acusan son los que ellos cometieron. Que los actores judiciales desarrollen su acto conforme a derecho. La UIF podrá analizar los movimientos financieros extraños”.