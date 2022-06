Por Agencias

Budapest.- La nadadora estadunidense Anita Álvarez sufrió un desmayo mientras realizaba un ejercicio durante la ronda preliminar en la natación artística del Mundial de Budapest. Cuando estaba a punto de concluir su rutina perdió el conocimiento y la ondina quedó inerte en el fondo de la piscina.

La española Andrea Fuentes, entrenadora de Anita, se lanzó al agua para el rescate. Fue por ella hasta el fondo para sujetarla y emprender el dramático ascenso.

Al llegar a la superficie un auxiliar de la organización se sumó para apoyarla y acudía también la asistencia médica.

Anita seguía inconsciente sobre una camilla y fue llevada con los médicos para evaluar su situación. Más tarde informaron que se había recuperado y estaba fuera de peligro, pero que sería sometida a varias pruebas para determinar el origen de su desmayo, que según las declaraciones de su entrenadora, no es la primera vez que le ocurre.

El año pasado, en las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sufrió otro desmayo, aunque fue menos dramático que este en Budapest.

“En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Ha estado dos minutos sin respirar”, dijo Fuentes en declaraciones a El Partidazo de la Cadena Cope.

“Cuando una nadadora acaba, lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo.

“Los médicos insisten en que todo está bien. Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy (ayer) dónde está su límite”, comentó.

“Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula”, dijo Andrea Fuentes. Álvarez finalizó en séptima posición la prueba con una puntuación de 87.6333, justo por detrás de la española Iris Tió, que concluyó sexta. (Europa Press).